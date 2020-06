Kjendis-venninnene i rettsstrid: Nå er dommen her

Tidligere «Stjernekamp»-vinner Rita Eriksen har saksøkt selskapet Over Norge AS, som står for musikk og humorproduksjoner, for tapte arbeidsinntekter etter at Anita Skorgan trakk seg fra en planlagt juleturné.

Torsdag 11. juni startet rettssaken i Oslo tingrett, og onsdag uken etter kom dommen: Over Norge frikjennes, og Eriksen må betale 222.000 tusen kroner i sakskostnader.

Over Oslos advokat, Tony A. Vangen, er ikke overraskende fornøyd med rettsavgjørelsen.

– Retten synes å være enige i at det ligger en uholdbar urimelighet i at en part kun skal ta del i en oppside, uten samtidig å ta del i en eventuell nedside i et slikt prosjekt, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Avgjørelsen er viktig all den tid den bidrar til et fortsatt åpent og fritt forhandlingsmiljø mellom partene i planleggingsfasen av et forretningsprosjekt, uten at partene skal måtte frykte å binde seg ufrivillig underveis.

Sakens kjerne

I 2018 planla Rita Eriksen og Melodi Grand Prix-stjernen Anita Skorgan et nytt juleturnékonsept. Turnéen skulle etter planen starte i slutten av 2019.

Tanken var at det skulle være en juleturné som kunne gå over flere år. Eriksen skulle være fast vokalist sammen med Anita Skorgan, mens Over Norge var produsent.

TRIO: Trioen Queen Bees bestod av Anita Skorgan (t.v.), Marianne Antonsen (t.h.) og Rita Eriksen. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Ifølge sluttinnlegget til Oslo tingrett, trakk Skorgan seg fra prosjektet 25. mars 2019.

Det endte med at Eriksen krevde erstatning for tapt fortjeneste fra produksjonsselskapet Over Norge.

Mail-korrespondanse

Selv om rettssaken gikk bak lukkede dører på grunn av sensitive personopplysninger, kan TV 2 opplyse at en viktig del av dokumentasjonen i rettssaken dreier seg om e-poster mellom Eriksen, Skorgan og produksjonsselskapet.

Eriksen mener at e-postene gir inntrykk av at prosjektet var langt på vei, og at honorar hadde blitt presentert.

«Korrespondansen viser at Eriksen og Skorgan ble tilbudt en minimumsgaranti på kr. 250.000 hver for juleturnéen 2019, og en bonus ut fra totalt salg som skulle beregnes når oversikt over totale utgifter forelå. NN (medeier i Over Norge, red. anm). ba dem ta stilling til om de ville inngå et slikt samarbeid, og både Eriksen og Skorgan svarte bekreftende på dette», skrev Eriksens advokat, Maja Glad Pedersen i sluttinnlegget.

Skorgan på sin side mener at avtalen om julekonsertene ikke var avklart, ifølge Over Norges advokat.

Ønsket erstatning

Eriksen hadde ikke signert en skriftlig avtale, noe som gjorde at hun ikke fikk kompensasjon. Aktørene som hadde en signert en avtale, har derimot fått betaling.

Eriksen og hennes advokat ba likevel en Over Norge-produsent om å gi henne økonomisk erstatning, med grunnlag i tapt arbeidsinntekt etter at prosjektet ble avbrutt.

I sluttinnlegget kom det frem at Eriksen hadde takket nei til en annen juleturné på grunn av fremtidsplanene med Skorgan, og at minimumshonoraet på den turnéen var 400.000 kroner.

Ifølge sluttinnlegget kunne ikke Eriksen gå tilbake til den andre produksjonen da Over Norge avlyste, fordi nye artister allerede hadde tatt hennes plass.

Stenstad i Over Norge ønsket ikke å betale erstatning, fordi han mener at artistene også hadde ansvar for selve produksjonen. Han viser til at prosjektet gikk under noe han kaller en «delt ansvarsproduksjon».

Begge parter prøvde å løse striden utenfor rettssalen uten at førte frem.

Anita Skorgan har sagt til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere saken, mens Rita Eriksen ikke har besvart våre gjentatte henvendelser.