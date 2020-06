Gode nyheter for norske isbreer

Det er et mektig syn når du ser den lyseblå ismassen fra Engabreen komme ned fra fjellet.

Isbreen, som er en del av Svartisen i Meløy kommune i Nordland, har krympet flere hundre meter de siste årene og forskerne har vært svært bekymret over tilbaketrekningen.

Slik har det vært for det vært for de aller fleste breene i Norge, men år er situasjonen en helt annet.

På selve platået til Svartisen er det gode nyheter, og det til tross for at ei sol fra skyfri himmel gjør sitt aller beste for å få snøen bort.

SPEKTAKULÆRT: Svartisen er et populært tursted Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE

Et forskerteam fra NVE har gravd seg ned noen meter og har startet målingen av snødybden.

– Nå måler jeg mengde og vekt for å se på tettheten og hvor mye snø som har kommet her siden i fjor vinter, sier Dr. Miriam Jackson, forsker og glasiolog hos NVE.

Her på Svartisen er det ufattelige mengder med snø som er kommet den siste vinteren, og man må mange år tilbake i tid for å finne tilsvarende mengder.

VEIER SNØEN: Dr. Miriam Jackson er forsker og glasiolog i NVE og liker det hun ser. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

På Svartisen er det seks målemaster og det er knapt at de vises.

– Denne stikker nå 80 centimeter over bakken. Da vi var her 27. september i fjor høst var denne masten ni meter og 40 centimeter høy. Det betyr at det ligger fortsatt åtte meter og 60 centimeter med snø fra i vinter, sier Hallgeir Elvehøy, glasiolog hos NVE med et stort smil.

TOPPEN AV MÅLEMASTEN: Glasiolog i NVE, Hallgeir Elvehøy kan slå fast at det fortsatt er over åtte meter med snø på toppen av Svartisen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det er mye når man tenker på at man er kommet et godt stykke ut i juni.

Hver eneste vår og høst gjør NVE slike målinger ved 10 ulike isbreer landet rundt. Dette har man gjort i flere ti-år for å kunne følge utviklingen til breene.

Det har vært en dyster utvikling, men de siste årene gir grunn til en forsiktig optimisme.

– Normalen måler vi som et gjennomsnitt fra 1981 til 2010. Vi plasserer nok 2020 på listen over topp fem i løpet av de siste 60-årene med måling, sier Elvehøy.

Svartisen er siste stoppested får vårens målinger, og resultatene viser at ni av ti isbreer har en stor økning i prosent i forhold til normalen. De med størst økning i snømengden er:

Nigardsbreen, Vestland + 55 prosent Rembesdalskåka, Vestland +41 prosent Engabreen, Nordland + 40 prosent Hansebreen, Vestland + 37 prosent Ålfotbreen, Vestland + 34 prosent

– Hvis det fortetter med mange gode år så vil nok breene stoppe tilbakegangen og begynne å gå frem igjen tror vi, sier Hallgeir Elvehøy, glasiolog i NVE.

– Vanvittig snøsmelting

Men forskerne er uenige om isbreene igjen vil begynne å vokse.

TV 2 treffer klimaforsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen på breen Folgefonna.

Der er de i gang med å måle snødybden, og Bakke sier til TV 2 at klimaendringene og store sesong-variasjoner i temperaturene gjør at isen under selve breene smelter.

– Det har vært en vanvittig snøsmelting både her på Folgefonna, men også på breer i hele Skandinavia og hele verden for den del. Dette har skjedd spesielt de siste to tiårene, sier Bakke.

Klimaforsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen sier at en vinter med rekordmye snø ikke stopper bre-smeltingen som forårsakes av global oppvarming. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Ekstreme variasjoner

TV 2 blir med Bakke på helikopter-tur, for å inspisere snøsmelting på Folgefonna. I særlig en av bre-armene viser Bakke at snødybden har sunket 50 meter siden år 2000.

– Størrelsen på breen er et resultat av været over lang tid, altså klimaet. Det som er spesielt nå, er at vi har en situasjon med global oppvarming. Når temperaturen stiger jevnt og trutt, så får det konsekvenser for variasjonen i klimaet man vanligvis ser her oppe.

I fjor var det rekordlite snø på Folgefonna. I år er det så og si rekordstore mengder.

Bakke sier variasjonene, kombinert med den globale oppvarmingen er årsaken til at breene smelter fra undersiden.

– For breene er dette veldig dramatisk, for de smelter nå i et vanvittig tempo, sier klimaforskeren.

Håper på dårlig sommer

Dr. Miriam Jackson har forsket på norske isbreer i mange år. Hun liker det hun ser i fjellene nå.

– Det ser ut som om det blir et bra år for breen, sier Miriam Jackson, forsker og glasiolog hos NVE.

Samtidig håper hun på at det blir en dårlig sommer.

VIL HA MER SNØ: Skal breene vokse må det bli flere kalde somrer Foto: Hallgeir Elvehøy, NVE

– Jeg vil ha mer snø og kaldere temperaturer igjennom sommeren. Det er bra for isbreene, sier hun.

Våtere og mildere vintre betyr mer snø i fjellet og som kan gjøre at isbreene legger på seg og blir større, men det vil ta mange år før selve breetungene blir både større og bredere.

Også Elvehøy håper på en kald sommer.

– Vi er vel litt i utakt med resten av «gjengen» i landet som vil ha gode en god og varm sommer, forteller Torgeir Elvehøy, Glasiolog hos NVE.