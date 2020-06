UP hardt ut mot varslere – frykter alvorlige ulykker

Fem bilister er denne uken bøtelagt for å ha varslet andre om trafikkontroll.

Det skriver Utrykningspolitiet i en Facebook-post fredag. UP gjør det klart at de ikke ønsker at folk varsler andre trafikanter om kontroller.

«Varsling av trafikkontroll med lyshorn kan i verste fall bidra til at vi ikke får stanset promilleførere eller andre risikosjåfører som politiet burde sjekke nærmere», skriver Utrykningspolitiet.

Slår ned på lysbruk

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier til TV 2 at det ikke finnes noen egen bestemmelse som forbyr varsling av politikontroller. Bruk av lys finnes det imidlertid regler om.

– Vi kan slå ned på feil bruk av lys – at lysene ikke brukes på den måten de er tenkt til, sier Larsen.

– Hva er problemet med å varsle om trafikkontroller?

– Hvis man varsler om kontroll, kan man medvirke til at noen som politiet burde stanset, kommer unna. Det kan i neste omgang forårsake alvorlige ulykker, sier Larsen.

Ulykkesmåneder

I sommermånedene juni, juli og august skjer det erfaringsmessig flere alvorlige ulykker enn ellers i året. Det er flere som kjører for fort og flere som kjører med ruspåvirkning,

Utrykningspolitiets satsingsområder denne sommeren er fart og rus, pluss uoppmerksomhet i trafikken.

– Denne uken, pluss en uke i juli og en uke i august, har vi særlig fokus på hovedveinettet. Det er der de fleste alvorlige ulykkene skjer. På disse veiene er farten høyest og konsekvensene av en ulykke størst, sier Roar Skjelbred Larsen.