Bekreftet: Åpner opp for reise til de andre nordiske landene

Regjeringen åpner opp for reise til de andre nordiske landene.

I Sverige gjelder det kun Gotland som er godkjent å reise til.

Det kom fram på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Regjeringen åpner for reise til alle de nordiske landene, med noen restriksjoner. Norge åpner for hele Norden, men bare for regioner med «akseptabelt smittepress». Det betyr at det kun er Gotland i Sverige man kan reise til i Sverige.

– Vi åpner nå opp for at nordmenn kan reise til de fleste nordiske landene uten å pålegges karantene. I Sverige er det kun Gotland som oppfyller kravene, og i København har man egne restriksjoner, sa Erna Solberg på pressekonferansen.

– Karantene- og innreiserestriksjonene i resten av Sverige opprettholdes, og reiser til de andre regionene enn Gotland frarådes. Det gjelder for de med hytte og familie i Sverige, det samme for svenske med hytte og familie i Norge, sier Erna Solberg.

– Jeg forstår at det er en stor skuffelse for noen at ikke hele Sverige omfattes i denne omgangen. Men det er slik at restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for de nordiske landene.

Et av tiltakene man nå skal gjøre er å ta nye vurderinger hver 14. dag. Dersom en region får større smitte, vil man lukke igjen denne regionen, og omvendt, opplyser Solberg om.

– Hvordan skal man kontrollere at folk ikke reiser til regioner man ikke kan reise til?

– Vi får ikke sjekket hver og en detaljert. Det vi gjør nå er tillitbasert, sier hun.

Karantene kan gjeninnføres

Videre presiserer statsministeren om at smittesituasjonen kan endre seg, som vil sørge for at man må gjøre nye tiltak.

– Vi anbefaler folk om å følge smittevernstiltakene og smitterådene som er gitt, sier hun.

Solberg ber folk som skal til utlandet om å sjekke hvilke regler som gjelder i det landet.

– Så om du planlegger å feriere i et annet land enn Norge, må du være forberedt på at karantene kan bli gjeninnført på kort tid dersom smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet.

Regelen om at man kan reise på hytta i Sverige for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold uten å risikere å havne i karantene gjelder fremdeles.

Men sover du over gjelder krav om ti dagers karantene.

Kriteriene

Disse kriteriene må være oppfylt for at reise kan tillates. Kriteriene dreier seg om at smittesituasjonen er tilfredsstillende i de aktuelle områdene.

Hvilke kriterier som legges til grunn har det blitt jobbet med på overtid.

Regjeringen vil ta utgangspunkt i den nyeste kunnskapen om smittesituasjonen i Sverige, og satt derfor i tolvte time med dette.

Helseminister Bent Høie opplyste på pressekonferansen at det var tre kvalitative og kvantitative kriterier for åpning:

Kvantitative kriterier:

Antall nye smittetilfeller de siste 14. dagene skal være mindre enn per 100.000 innbygger i uken. Intensivinnleggelser de siste 14. dagene. Antall positive tester de siste 14. dagene skal være mindre enn fem prosent.

Kvalitative kriterier:

Alle med mistenkt smitte oppfordres til å testes. Smitteoppsporing rundt alle med positiv koronasmittesmitte. Tilgjengelig informasjon for de som reiser.

Seks overnattinger

Regjeringen opplyser på sine hjemmesider at det er vilkår fra Danmark at de som reiser dit på ferie skal ha reservert minst seks overnattinger i et område som ikke er tett befolket.

Norge stiller i dag ingen tilsvarende vilkår for reisende fra Danmark. Dette kan endre seg dersom smitteisituasjonen endrer seg.

Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier. Det vil gjelde både nordmenn som har besøkt Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland eller Åland og borgere derfra som skal på ferie i Norge.

Anbefaler oppheving

EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg i mellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni, skriver NTB.

En rekke land har allerede planer om å oppheve innreiserestriksjoner for andre Schengen-land 15. juni. De som ikke har det, oppfordres sterkt til å fullføre prosessen for å kunne gjenopprette fri bevegelse innen den datoen.

Neste steg er å åpne for innreise fra land utenfor unionen.