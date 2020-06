Hegerberg om den nedslående beskjeden: – Knøt seg i magen

Fredag starter italiensk fotball opp igjen med Coppa Italia-semifinalen mellom Juventus og Milan. Det skjer bare noen dager etter at det ble kjent at kvinnenes Serie A ikke skal ferdigspilles.

Romas norske midtbanespiller Andrine Stolsmo Hegerberg var umiddelbart ute på sosiale medier og tordnet mot avgjørelsen.

– Det var utrolig kjipt. En ting er fotballdelen, men det knøt seg i magen når man nok en gang føler seg forbigått av herrefotballen. Vi hadde fått indikasjoner på at herre- og damefotballen skulle prioriteres likt. I denne situasjonen følte vi at det ikke var tilfellet, sier hun på Nyhetskanalen.

Neste helg starter herrenes Serie A-sesong opp igjen.

Kjemper for bedring

Før møtet som besluttet at ligaen ikke gjenopptas, kom spillerne med et åpent brev til fotballedelsen i Italia.

Der kom det frem at spillerforeningen krever bedre forutsetninger framover, blant annet at alle kvinnelige spillere får heltidskontrakter.

– Jeg tror i hvert fall at det ikke skjer noe hvis vi ikke tar tak og står opp for de rettighetene vi fortjener. Vi kjemper nå for å få en bedring fremover, men vi får se, sier Hegerberg.

– Først og fremst har jeg forståelse for at det ikke er en lett situasjon for forbundet, men vi som spillere følte nå for å vise at dette ikke er okay. I tillegg har det tatt altfor lang tid. Responsen har vært ganske okay, men nå ble den avgjørelsen tatt og det er et «statement» vi ikke er fornøyde med og som vi vil ha en endring på i fremtiden, sier 27-åringen.

Andrine Stolsmo Hegerbergs Roma lå på fjerdeplass da koronapausen stanset sesongen. Roma hadde to poeng opp til serieleder Juventus.

Vet ikke når hun reiser tilbake

Hegerberg forteller at kvinnefotballen har fått pengestøtte av forbundet.

– Klubbene var ikke fornøyde med pengesummen som ble gitt. I tillegg var det forslag om at topp seks skulle spille mot hverandre og la seks lag avslutte sesongen. Derfor ville ikke seks lag ikke få lønn. Det sa spillerne nei til. Det er ikke rettferdig, sier Hegerberg.

– I tillegg var det et krav på oppkjøring i seks uker som herrene, men forbundet ville bare gå med på to-tre uker, der utlendingene måtte i to uker karantene før man kunne trene. I bestefall ville det blitt én uke med trening, og det syntes ikke de medisinske apparatene var forsvarlig. Da ble det ingen enighet der heller, fortsetter hun.

Storesøster Hegerberg, som roser oppfølgingen hun har fått av Roma under koronakrisen, er for tiden i Oslo. Når hun reiser tilbake til den italienske hovedstaden, er fortsatt usikkert.

– Det er veldig mye som er uklart. Folk spør når vi kan komme tilbake. Ennå har vi ikke fått svar. Jeg vet ikke hvordan det ser ut fremover. Det er snakk om å reise tilbake i juli. Vi har ingen informasjon om når en eventuell ny sesong skal starte. Vi har fått nei til å starte opp nå, så mer informasjon har vi ikke. Det er egentlig sånn det har vært de siste månedene; jeg venter på det som skjer fremover, sier hun.