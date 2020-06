Vil åpne for feriereise til Sverige i områder med lite smitte

Regjeringen vil presentere kriterier for at reise kan tillates klokken 14 fredag, opplyser kilder til TV 2.

Åpningen til vårt naboland vil basere seg på et sett med kriterier som blir presentert på pressekonferansen klokken 14 i dag.

Disse kriteriene må være oppfylt for at reise kan tillates. Kriteriene dreier seg om at smittesituasjonen er tilfredsstillende i de aktuelle områdene

Hvilke kriterier som legges til grunn har det blitt jobbet med på overtid.

Regjeringen vil ta utgangspunkt i den nyeste kunnskapen om smittesituasjonen i Sverige, og sitter derfor i tolvte time med dette.

Finland og Island

I tillegg åpnes det opp for karantenefrie fritids- og jobbreiser til Finland og Island. Danmark er det allerede annonsert at det vil åpnes opp for.

Det har hele tiden ligget i regjeringens plan for gjenåpning at det om mulig skulle åpnes opp for Norden 15. juni, men for å beholde smitten under kontroll vil det differensieres ut i fra hvilke regioner som har høy og lav smitte.

I går ble det kjent at Finland åpner grensene til Norge, Estland, Litauen, Latvia, Danmark og Island, men ikke Sverige. Kilder TV 2 har snakket med viser til at det var utfordrende for Norge at Finland ikke åpent for Sverige også, og at det er utfordrende for det Nordiske samarbeidet.

Anbefaler oppheving

EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg i mellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni, skriver NTB.

En rekke land har allerede planer om å oppheve innreiserestriksjoner for andre Schengen-land 15. juni. De som ikke har det, oppfordres sterkt til å fullføre prosessen for å kunne gjenopprette fri bevegelse innen den datoen.

Neste steg er å åpne for innreise fra land utenfor unionen.