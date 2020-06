Varsler opp mot 30 grader og tropenatt flere steder i landet

Solen skinner over store deler av landet, og ifølge vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen ved StormGeo er det ikke noe som tyder på at det skal gi seg med det første.

Med unntak av én uheldig landsdel.

30 grader

For Sør-Norge sin del har mange landsdeler allerede fått smaken på ekte sommer, og det blir bare bedre utover helgen.

– Det er pent vær nå, og det fortsetter. Temperaturene har en tendens til å stige litt, og det kan komme opp mot 30 grader. Det gjelder helst de indre områdene – alt i Trøndelag og sørover til Østlandet og Vestlandet, sier Hansen.

For Agder og Rogaland sin del er det et lite skyområde som demper solen noe. Det blir likevel over 20 grader flere steder.

– Når vi kommer til søndagen så løser skyene seg opp, og det blir en strålende dag, sier meteorologen.

Tropenatt

Og med det varme været som er i vente, er det ikke umulig at flere steder i landet kan oppleve tropenatt.

VARMT: Det blir høye temperaturer flere steder i landet i helga. Foto: Meteorologisk Institutt

– Det var 17 grader i natt flere plasser, og når temperaturene stiger er det ikke umulig at det kan bli tropenatt. For at det skal bli tropenatt trengs det litt vind, og derfor er det størst sannsynlighet for dette i Rogaland og på Vestlandet sør for Bergen, sier Hansen.

Også Meteorologisk institutt melder om sjansene for tropenatt i deler av landet i helgen.

– Det blir en varm natt på Vestlandet. Om forholdene ligger til rette kan temperaturen holde seg over 20 grader og det er oppskriften på tropenatt. Bare å finne frem margaritaen, skriver de på Twitter.

Kortvarig glede

Nord-Norge har dessverre ikke hatt særlig mye vær å skryte over de siste ukene. Men meteorologen har én god nyhet også her.

– Det er høytrykk som bygger seg opp over hele Skandinavia, som betyr at det kan bli fint vær i hele Nord-Norge på lørdag. I indre Troms og indre Finnmark ligger det an til å bli 23 grader, og på Helgeland kan det bli 25 grader, sier Hansen.

Han presiserer at de fleste plasser inn mot kysten vil bikke 20 grader på lørdag.

Men gleden blir dessverre kortvarig i denne omgang, og på søndag blir det et betydelig værskifte. Da kommer nemlig et lavtrykk over Svalbard, som fører til kaldere luft fra sørvest og nordvest av Nord-Norge.

– Starten av søndagen kan bli nokså fin, men sent søndag blir det betydelig kaldere. Det er også fare for regnbyger, sier Hansen og legger til:

– Når det kommer til mandagen snakker vi temperaturer under ti grader i Troms og Finnmark. I Nordland kan det kanskje være mellom ti og femten.

Det er imidlertid håp om at høytrykket kommer tilbake til nord også, lover meteorologen.

Det er et håp om at høytrykket kommer tilbake til nord også!

– Den fineste dagen i Nord-Norge blir definitivt lørdag. Der må de nyte det når de først har det!