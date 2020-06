Eiendomsmegler tapte bedragerisak – må betale 16,7 millioner

Dommen fra Asker og Bærum tingrett falt torsdag.

Aalen og flere av hans familiemedlemmer, som alle har eller har hatt sentrale verv i selskapene hans, stod i retten saksøkt av tre personer.

Saksøkerne har investert omkring 22 millioner kroner i eiendommer nord i Brasil. Pengene er investert gjennom selskapene Brasil Invest AS og Brasil Service AS, som Aalen eier og driver.

Saksøkerne mener at de har blitt lurt til å investere i boligprosjekter som 45-åringen i realiteten aldri har hatt til hensikt å fullføre.

Det har tingretten gitt dem medhold i.

– De er naturligvis veldig glade for det. Denne saken har vært altoppslukende for dem både personlig og økonomisk, så det er gledelig at dommeren nå er enig i at dette er bedragerier, sier deres advokat Anne Christine Wettre til TV 2.

Aalen-familiens advokat Håkon Juell Hassel sier at hans klienter er skuffet over dommen og kommer til å anke den.

– De og jeg har et helt annet syn på faktum i saken og på jussen, og det vil vi bringe videre i en ankesak, sier han.

I tillegg til 16,7 millioner kroner til saksøkerne har retten landet på at Aalen skal betale 2 millioner kroner i saksomkostninger.

Fra tidligere har partene inngått et forlik der Aalen betalte omkring 5 millioner kroner, slik at den totale summen er på over 20 millioner.

Risikerer fengsel i Brasil

Eiendomsmegleren er samtidig tiltalt i en omfattende svindelsak i Brasil, der de tre saksøkerne har status som fornærmede.

Statsadvokat Neemiar de Oliveira Silva i delstaten Ceará mener at den norske 45-åringen har svindlet minst 23 andre nordmenn for mer enn 16 millioner kroner.

– Beløpet er trolig mye høyere, men vi må vurdere størrelsen på denne straffesaken. Hvis vi fyller på med flere fornærmede og høyere beløp, vil saken ta enda lengre tid i rettssystemet, sa han til TV 2 i november.

Statsadvokaten mener nordmannen har brukt myndighetene, herunder politifolk, til å gi inntrykk av at han har et betydelig nettverk i Brasil.

Selv har 45-åringen hele veien nektet straffskyld i saken.

Torsdag 3. oktober ble nordmannen pågrepet på flyplassen i byen Fortaleza, der han bor.

Han ble samtidig fratatt passet og ilagt utreiseforbud fra byen.

– Vi så det som mulig at han kunne dra til Norge og ikke komme tilbake. Brasil og Norge har ingen utleveringsavtale. Derfor var det nødvendig, sa statsadvokaten.

Utreiseforbudet er senere opphevet, men med strenge restriksjoner. 45-åringen må betale omkring 200.000 kroner for å få passet tilbake – og han kan ikke forlate byen i mer enn åtte dager i strekk.

Dersom han domfelles i tråd med tiltalen, risikerer eiendomsmegleren mange år i brasiliansk fengsel.

Politiet: – Ser på det til uken

Også norsk politi har mottatt en rekke anmeldelser mot Aalen. Politiet henla saken på bevisets stilling i 2017, men senere har anmeldelsene fortsatt å komme.

– Det er en komplisert og alvorlig sak som krever betydelig med ressurser og spisskompetanse. Vi har hatt den liggende en stund og sett på om vi kunne rydde plass, og per nå ser det ut til at den blir liggende enda lenger, sa seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt til TV 2 i november.

På bakgrunn av denne ukens dom fra Asker og Bærum tingrett i den sivile saken mener saksøkernes advokat at Oslo-politiet nå må rydde plass til å prioritere saken.

Det må politiet vurdere senere, ifølge Skjold.

– Det må vi se på til uken når vi har oversikt over sivilsaken opp mot muligheter i en straffesak, skriver han til TV 2.