Tom Hagen (70) utlover 10 millioner kroner i dusør

ÅSTED NORGE (TV 2): I kveldens sending av Åsted Norge utlover familien til savnede Anne-Elisabeth Hagen millionbelønning for opplysninger som fører til at hun blir funnet.

– Tom Hagen er redd for at Anne Elisabeth Hagen ikke vil bli funnet. Det er derfor vi har besluttet å gjøre enkelte tiltak for å finne ut hva som har skjedd med henne.

Det sier Svein Holden, forsvareren til Tom Hagen, i et intervju med Åsted Norges programleder Jens Christian Nørve.

Dusøren er på ti millioner kroner.

– Politiet mener at Tom Hagen har vært med på å ta livet av kona si og er siktet for det. Og nå utlover han en belønning på ti millioner kroner. Det høres ganske spesielt ut, sier TV 2s Nørve.

– Vi mener det er svært spesielt at han i det hele tatt er siktet. Tom Hagen fremholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre. Og vi mener i dagens situasjon at dette er vår beste mulighet til å fremskaffe ytterligere informasjon om hvem som står bak ugjerningen, sier Holden.

Tom Hagen utlover nå en dusør i håp om å finne Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet i snart 600 dager. Politiet har siktet to personer i saken. Den ene er Anne-Elisabeths ektemann, Tom Hagen.

Den andre er en mann med kryptovalutakompetanse, og som har en relasjon til Tom Hagen.

Har du tips som du ønsker å dele med familien, som kan bidra til at hun blir funnet? Bruk e-postadressen tips@FinnAnneElisabeth.no eller den krypterte adressen FinnAnneElisabeth@mail2tor.com (for å sende til 2tor-adressen, må du selv ha en kryptert e-postkonto). Du kan også tipse Åsted Norge-redaksjonen direkte på Messenger eller til tlf. 22 38 98 98.

– Ikke uproblematisk

Krimforfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst mener at Hagens dusør kan skape problemer for politiets etterforskning av saken.

– Det er alltids noen som vet noe, og penger kan lokke frem informasjon, men dette er ikke uproblematisk. Hagen er fremdeles hovedmistenkt, og nå oppretter han et eget tipsmottak med lovnad om millionbelønning.

Horst sier videre at Hagen også i stor grad kan styre etterforskningen.

KRITISK: Jørn Lier Horst mener at Hagens dusør er problematisk. Foto: Skjermdump/ Åsted Norge

– Han tar kontroll over informasjonen, og kan sile og sortere hvilken informasjon som skal gå videre til politiet. Han tar altså monopol på tipsmottaket. Dette er å undergrave etterforskningsorganet.

Forfatteren sier også at dusøren vil bli møtt med kritikk om at dusøren burde blitt utlovet på et tidligere tidspunkt.

Øst politidistrikt ville ikke kommentere dusøren, mandag kveld.

– Viktig informasjon vil bli begravet

Horst sier også at dusøren vil føre til at viktig informasjon kan bli oversett i en eventuell stor mengde nye tips.

– Dette vil føre til en flom av informasjon. Alle som har tipset før, vil tipse igjen. Og det vil også komme veldig mange nye tanker og hypoteser om hva som skjedde med Anne-Elisabeth. Viktig informasjon kan bli begravet i alle disse tipsene.

Tidligere politileder, Hanne Kristin Rohde minner om at politiets største problem per nå ikke er for mange tips.

– Nei, det kan stemme. Men et annet problem her er at Tom Hagen nå kan kjøpe seg innsikt i hvilken informasjon politiet sitter på, svarer Horst.