Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Er det anbefalt å kjøpe en Volvo XC70 som har byttet motor?

Motoren ble byttet på kilometerstand 120.000 km. Byttemotor var gått 100.000 km på byttetidspunkt.

Den har manuelt gir og er fra 2011. Bilen har nå gått 130.000 km.

Benny svarer:

Heisann! Dette er et interessant spørsmål som dukker opp i denne spalten fra tid til annen.

Svaret er ganske klart og enkelt: Nei da – det trenger ikke være skummelt å kjøpe en bil som byttet motor.

Men jeg synes samtidig at det forutsetter at man undersøker godt. Eller aller helst: At selger kan dokumentere både hvor den nye motoren kommer fra, hvor langt denne har gått, hvem som har byttet den, etc.

For egen del ville jeg nok også gjerne visst grunnen til at motoren har blitt byttet. Skyldes det mangel på vedlikehold, for eksempel at den har vært kjørt tom for olje? Eller er det andre ting som tyder på dårlig servicehistorikk og vedlikehold, eller tøff / feil bruk? I så fall er det grunn til å være oppmerksom.

Opplysninger rundt dette som ikke kan dokumenteres er lite verdt, i mine øyne. Alle kan finne på en "god" og tilforlatelig historie. Det skader absolutt ikke å være litt skeptisk og å stille noen kritiske spørsmål her.

Jeg legger selvfølgelig til grunn at det er samme type motor / effekt og at det ikke er gjort masse mikk-makk med ledingsnett, styreenheter og slike ting her og at alt er på stell. Det er absolutt grunn til å sjekke slike ting nøyere før kjøp også.

Og for all del, det kan være plausible og gode grunner til at en motor havarerer og må byttes også. Men her er det, slik jeg forstår det, satt inn en annen brukt motor, fra en tilsvarende brukt bil. Det tyder derfor på at dette ikke er noen garanti eller kampanje fra Volvo. Da ville det neppe vært gjort på denne måten. Men heller brukt en fabrikkoverhalt byttemotor, eller en helt ny motor.

Så igjen; vær litt skeptisk, få dokumentasjon og undersøk også litt grundig selv før du kjøper. Er alt fint, greit og bare fryd og glede – ja, da er det jo bare å kjøpe!

Lykke til med bilhandel!

Les også: Forhandleren frarådet Bill å kjøpe denne bilen

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Video: Her skal Broom-Larssen ut å kjøre stor Volvo