Da viruset traff Norge, tok han et helt spesielt grep

BARE BUSINESS (TV 2): Før han selv ble koronasyk, innførte Orkla-eier Stein Erik Hagen tiltak for å sikre matproduksjonen.

12. mars gjorde regjeringen det kjent at de stengte ned store deler av Norge. For å hindre spredning av koronaviruset måtte skolene sende elevene hjem, og de fleste arbeidsplasser skulle innføre hjemmekontor.

Kinoer, restauranter og treningssentre måtte lukke dørene på ubestemt tid.

Etter regjeringens pressekonferanse den torsdagen, var det kaos i mange av landets matvarebutikker. Folk hamstret mat, rengjøringsmidler og toalettpapir. Hamstringen fortsatte i flere dager.

Og mange av produktene som folk fylte handlevognene med, kom fra matvaregiganten Orkla.

I TV 2-programmet Bare business forteller hovedeier og styreleder Stein Erik Hagen hvordan han og resten av ledelsen håndterte krisen.

– Det vi gjorde med en gang – før Norge stengte – så stengte vi av fabrikkene. Vi hermetiserte dem. Ingen fikk lov til å komme inn, bortsett fra de som jobber der og sørger for at maskinene går, forteller Hagen.

– Bygget lagre

Orkla holdt de aller fleste av fabrikkene gående, bortsett fra to i Malaysia og en fabrikk i England, som ble stengt av myndighetene.

– Alt som heter matproduksjon her i Norge har gått for fullt. Vi har hatt veldig lite sykdom, og veldig få smittede. Det raste ut varer de første ukene med den hamstringen, og vi bygget opp lagrene det vi kunne, forteller Hagen.

Etter å ha økt produksjonen av en rekke varer, går Orkla-fabrikkene nå mer som normalt igjen. Men fortsatt er det mange som har hjemmekontor – noe mange av Orklas selskaper tjener på.

– Det er jo flere som spiser hjemme nå enn normalt, og kantiner og mange restauranter har vært stengt, sier Hagen.

– En del selskaper sier at de vil fortsette med hjemmekontor. Hvordan tror du det kan påvirke salget av Orklas produkter?

– Det kan godt være at det vil bli mer. For i stedet for å gå i kantinen, så smører man seg en brødskive hjemme, eller kanskje tar noe frokostblanding. I så fall vil det helt klart påvirke, men det er vanskelig å forutse nå, sier han.

Hadde viruset

Også Stein Erik Hagen selv har vært koronasyk denne våren.

– Jeg var heldig, for jeg var ikke sengeliggende. Jeg fikk det i midten eller slutten av mars måned, og jeg var hjemme fordi jeg var i karantene. Jeg hadde kommet fra USA, forteller Hagen.

Han testet seg ikke mens han var syk, men mer nylig – nå som man kan teste forekomsten av antistoffer. Den viste positivt resultat på at han har hatt viruset.

Forskning

Hagen har også bidratt med penger til et forskningsprosjekt på viruset, som har vært et samarbeid mellom Rikshospitalet og medisinske miljøer i Spania og Italia. De har allerede kommet med noen resultater.

– De har akkurat offentliggjort at mange med blodtype 0 får viruset på en lettere måte enn andre. Det er veldig gøy at de kom i gang og har fått oppsiktsvekkende resultater, sier Stein Erik Hagen.

