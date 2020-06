Ikke bare fagre ord – denne klubben gjør noe med integrering

Storhamar som er den største forballklubben på Hamar vil at alle som ønsker - uansett bakgrunn og økonomi - skal få spille fotball i Storamar.

Høres ut som en formålsparagraf i hvilken som helst klubb? Yes! Men forskjellen er at Storhamar jobber aktivt for innfri målet. Gjør ord til handling. Og klubben har faktisk en ansatt som jobber med inkludering og integrering.

Hanne Kampenhøy med Aluel John og sønnen Ashuel Rok. Foto: Eirik Monrad Hansen

– Det er nesten umulig å få noe ut av dette arbeidet på dugnadsvis. Og takket være Sparebankstiftelsen og Hamar Kommune har vi klart å få dette til. Utfordringen er selvsagt å skaffe midler til dette, sier Arild Johansen, leder i Storhamar Fotball.

– Hvis du er glad i mennnesker, så er dette en topp jobb, sier Hanne Kampenhøy, som har jobben.

– Vår visjon er å få med hele familien. Barn som spiller fotball skal få muligheten til det. Vi ønsker videre å ta dette med inkludering og integrering til et nytt nivå. Vi tar derfor kontakt, vi oppsøker foreldre hjemme for at de også skal få et forhold til klubben. Hva betyr for eksempel ordet dugnad? Og selv om noen har dårlig råd så skal ikke det være til hinder forat barna får være med på fotball, sier Arild Johansen, leder i Storhamar Fotball.

– Ja, hvordan løses det?

– Vi arrangerer mange cuper i løpet av en sesong, nå blir det dessverre få i sommer, men her kan foreldre få jobbe dugnad og med det betale deler eller hele treningsavgiften til barna, forteller Hanne Kampenhøy.

Har dårlig råd

Vi var med da Hanne besøkte trebarnsmor Aluel, opprinnelig fra Sør-Sudan. To av barna spiller fotball i Storhamar.

– Jeg har ikke råd til treningsavgift, men har klart det med å jobbe dugnad for klubben, forklarer hun.

Denne dagen hadde Hanne i Storhamar med både dårlige og gode nyheter:

– Grunnet korona, så er våre cuper, som du har jobbet med, avlyst. Men, vi skal betale hele treningsavgiften for barna dine denne gangen.

– Det er helt utrolig. Storhamar har tatt så godt imot oss, jeg får følelsen av at jeg også er en i klubben, sier Aluel John.

– Vi har noe som heter for Storhamarfondet i klubben. Det er bedrifter og stiftelser som har støttet oss økonomisk. Tanken er at det skal være mulig for alle å spille fotball, uansett innhold i lommeboka. Ikke bare de som har innvandrerbakgrunn, men alle som sliter økonomisk kan søke om støtte. Dette har blitt veldig godt mottatt, sier den daglige lederen i Storhamar.

– Dette må da være en solskinnshistorie, spør Arild Johansen.

Men den ivrige Storhamar-lederen er alvorlig bekymret for at klubben ikke kan fortsette dette arbeidet. Han ber om oppmerksomhet (og hjelp) fra selveste statsministeren:

– Vi har jobbet i seks år med dette prosjektet, nå er jeg veldig usikker på om vi klarer å fortsette. Fra neste år har vi ikke økonomiske midler til dette. Dessverre. Jeg hørte Erna Solbergs nyttårstale for to år siden, hun snakket om viktigheten med å få folk i jobb. Vi vil som sagt ha kontakt med foreldre til barna. Vi gir de voksne muligheten til å jobbe for klubben, vi få se de i aksjon, vi får gitt de et klapp på skulderen. Vi gir de muligheten til å få en attest som de kan bruke ved å søke jobb. Noe som vi også hjelper de med. Vi har faktisk fått flere i arbeid. Og det er vi stolt av. Jeg håper Erna (Solberg) får høre om den jobben vi gjør og kan hjelpe oss slik at vi får fortsette, kommer det fra Storhamar-lederen.