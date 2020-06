Harnes dømt til fengsel etter besøk hos kjent kriminell – er ferdig med å sone

– Både Harnes og undertegnede er svært godt fornøyde med dommen, sier Øyvind Bratlien.

Han har forsvart den kjente Bandidos-skikkelsen Lars Harnes siden de sammen gikk inn i Oslo tingrett i høsten 2017.

Påtalemyndigheten mente da at NOKAS-raner Metkel Betew hadde hyret inn Lars Harnes for å drepe Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue» i det kriminelle miljøet.

Mens politiet fulgte med kjørte Harnes flere ganger en Vespa med falske skilter inn i garasjen til Imran Saber i Oslo. MC-skikkelsen hadde med seg en pistol med lyddemper.

FORNØYD: Lars Harnes' forsvarer, Øyvind Bratlien, håper dommen setter et endelig punktum i saken. Foto: Truls Aagedal / TV 2

På kroppen hadde han nylon fra topp til tå og teip i skjøtene mellom klesplaggene. På hodet hadde han hjelm med sort visir, trolig for ikke å legge igjen spor.

Politiet sørget imidlertid for at Saber aldri var hjemme da Harnes kom på besøk.

Ba om strenge straffer – ble frikjent

TV 2 har tidligere spurt Harnes omm hva han gjorde i garasjen til Saber. Da svarte han følgende:

– Jeg var i garasjen for å komme til enighet med Saber, for å løse et problem på vegne av en bekjent, forklarer Harnes.

Han har nektet for at han var i garasjen for å drepe. I retten forklarte Harnes at meningen var å skremme Saber.

Denne forklaringen kjøpte ikke påtalemyndigheten, som mente at han hadde til hensikt å skyte og drepe Saber på oppdrag fra NOKAS-raner Betew.

Det ble lagt ned påstand om 20 års forvaring for Betew og 14 års forvaring for Harnes. Begge ble frikjent for drapsforsøk i både tingretten og lagmannsretten.

Aktor Geir Evanger kalte frifinnelsen en «overraskelse» og anket dommen til Høyesterett.

Ferdig med å sone

Påtalemyndigheten godtok at bevisene for drapsforsøk-anklagen ikke var gode nok.

De godtok ikke at han ble blankt frifunnet. Aktor mente at de mange garasje-besøkene burde vært nok til å dømme Harnes for forsøk på grove trusler mot Imran Saber. Derfor ble saken anket.

I fjor sommer endte Høyesterett med å oppheve dommen, og dermed ble Harnes tiltalt på nytt i garasje-saken. Aktor krevde at Bandidos-toppen ble idømt fire års forvaring for forsøk på grove trusler mot Saber.

Fredag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett: Harnes dømmes til fengsel, ikke forvaring, i ett år og fire måneder.

Ifølge forsvarer Øyvind Bratlien har Harnes oversonet to år i varetekt. Dermed skal han ikke i fengsel.

– Vi tar med oss at et mindretall også ville frifinne min klient. Vi håper at denne dommen setter et endelig punktum for saken, sier advokaten.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokat Alvar Randa.