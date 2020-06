Kaggestad fnyser av Hoens Johaug-ros – og får svar på tiltale

Therese Johaug var i ekstase da hun løp inn til årsbeste i verden slo VM-kravet med ti sekunder på 10 000 meter på Bislett torsdag. Tiden 31.40 var en forbedring av Johaugs egen pers med over 40 sekunder.

Også Bislett-general Steinar Hoen var stum av beundring.

– Det Therese Johaug gjorde, var sinnssykt, sa stevnedirektør Steinar Hoen på NRK.

– Passe bra tid

Fullt så imponert er ikke Johan Kaggestad.

Johan Kaggestad. Foto: Bendiksby, Terje

– Jeg blir litt overrasket når jeg leser nettsidene om stevnet. Steinar Hoen bruker ordet fantastisk ørten ganger. Tiden var ett minutt og 27 sekunder dårligere enn norgesrekorden, og det er over ett minutt langsommere enn Susanne Wigene har løpt. Da må jo de ha løpt ekstra, ekstremt fantastisk. Det blir en devaluering av ordet fantastisk. 31.40 er en helt ålreit tid. Det er et bra løp, men det er ikke noe internasjonalt nivå over det. Det er blant de bedre i Europa, men bortsett fra de 2-3 beste løper de jævlig sakte i Europa. 31.40 er en passe bra tid, er Kaggestads nådeløse dom.

Bislett-general Hoen er uenig.

Steinar Hoen. Foto: Vidar Ruud

– Passe bra tid? For to uker siden var det første gang Johaug var på Bislett. Hun løp alene og klarte VM-kravet. Det er fortsatt et steg frem til verdenseliten, men hun er i europaeliten. Kaggestad har rett i at det er et stykke frem til verdenseliten. Det er bare å se på tallene. Men det er ikke umulig om hun legger ned 2-3 års jobb. Dette er ikke noe man bare gjør over natten, sier Hoen.

Han mener Johaug har potensial til å utvikle seg mye om hun prioriterer friidrett.

– Det er spinnvilt. Tenk det potensialet hun har på friidrettsbanen. For hvert løp har hun perset med 30 sekunder. Et par til så er hun i verdenseliten. Det ligger et gigantisk potensial, og alderen hennes er perfekt for 5-8 år med friidrett, sier Hoen.

Kaggestad har tidligere trent noen av Norges beste langdistanseløpere – blant dem Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. Kristiansen har norgesrekorden på 10 000 m med tiden 30.13,74.

Kaggestad ble langt mer imponert over det Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene leverte.

– Sammenligner man med de andre resultatene på Bislett var det mange andre løp som var mer internasjonalt eksepsjonelle enn Johaugs 10 000 meter. Warholms 300 m hekk og Jakob Ingebrigtsens 2000 m var veldig bra. Sondre Norstad Moens løp var av en helt annen klasse enn Johaugs løp. Det var et godt løp av Johaug, og hun viser at hun er godt trent. Men 31.40 er ikke noen internasjonal tid på 10 000 m. Vi hadde synes det var en dårlig tid. Det er tross alt én og en halv runde bak norgesrekorden, sier han.

Da Johaug tok NM-gull på 10 000 m i fjor på tiden 32.20,86, var Kaggestad ikke imponert over konkurransen.

– Nivået er drita dårlig. Tiden er jo over to minutter bak norgesrekorden, sa Kaggestad den gang.

At Johaug nå løper 40 sekunder raskere, synes ikke Kaggestad er oppsiktsvekkende.

– Det er ikke overraskende, for hun har en kjempemotor. Hun disponerte løpet på Hamar veldig lite smart. Hun brukte for mye krefter til å begynne med. Dette var et godt disponert løp med hjelp av lysharen. Det forundrer meg ikke at hun løp på 31.40, sier Kaggestad.

Tror Johaug kan hevde seg i terrengløp

Han mener Johaug har en løpsstil som gjør at hun kan hevde seg internasjonalt i terrengløp.

– Hun har mye å jobbe med. Hun løper teknisk dårlig. Jeg tror hun kan bli vesentlig bedre internasjonalt i terrengløp enn på baneløp. Hun løfter mye i steget i stedet for å sparke fra. Det passer bedre i terrengløp, så der tror jeg hun blir tøffere å hanskes med. Det hadde vært spennende å se henne i EM. Der hadde de fått trøbbel med Johaug, sier han.

Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass fulgte løpet fra stadion. Han var veldig imponert over det langrennsesset leverte.

– Jeg synes det er rått bra. Ingen tvil om det. Hun perset med 40 sekunder, og det er ikke bare å gå ut der å gjøre det. Hun var nok litt bedre forberedt enn hun var i fjor. Men det er dette hun virkelig er god til, sier han.

Lillebror Karstein Johaug tror Johaug har mer inne.

– I ettertid er det lett å si at vi var altfor pessimistiske, men samtidig tror jeg dette var ideelt. Jeg tror absolutt at hun kan komme ned mot et OL-krav hvis hun løper i et felt og har litt flere økter, sier lillebror Johaug.

Nå lurer mange på hvor bra Johaug kan gjøre det i internasjonale mesterskap. Mikkelsplass forteller at det er lite sannsynlig at Johaug vil satse mer på friidrett før vinter-OL i Beijing i 2022 er unnagjort.

– Det kan hende at hun gjør det i etterkant av OL. Det hadde vært spennende og artig. Therese har trent i så mange år, og da er det fint med noe nytt som trigger motivasjonen. Hvis hun hadde satset kun på løping kunne hun senket persen betraktelig, tror treneren.