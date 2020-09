På dette bakrommet lages din falske luksus-veske

ISTANBUL, TYRKIA, 2019: På et bakrom i et fabrikklokale står flere unge menn og jobber. De klipper, pakker og syr. Logoen på materialet de jobber med, ser ved første øyekast helt ut som luksusmerket Louis Vuitton, som produserer vesker til moteslaver over hele verden. I virkeligheten er produktene på dette trange bakrommet i Istanbul en ren kopi.

I over ett år har TV 2 jobbet med å se nærmere på det som av flere er omtalt som verdens største kriminelle virksomhet – piratvarehandel.

Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er verdens fake-handel nå verdt 5 791 500 000 000 norske kroner - eller 5,7915 billioner kroner.

Tallet regnes imidlertid å være langt høyere i realiteten, da det ikke er medregnet fake varer som blir produsert og solgt internt i et land, og heller ikke varer omsatt på internett.

Mekka av falske varer

Vår jakt starter i Istanbul i Tyrkia, Europas piratvare-hovedstad. Landet er blant de største eksportørene av falske varer i verden.

ISTANBUL: Verdensmetropolen på grensen mellom øst og vest. Foto: Simen Askjer / TV 2

Her er Grand Bazaar, et av verdens største synlige piratmarkeder. På det travle markedet finnes det mer enn 4000 butikker, og det kommer opp mot 400 000 besøkende hit hver eneste dag.

Her kan man kjøpe alt mulig, blant annet vesker, parfymer, solbriller, sko og klokker fra dyre merker – men nesten alt som selges er piratkopier.

GRAND BAZAAR: Et mekka av falske varer. Foto: Simen Askjer / TV 2

Piratjeger

Privatetterforskeren Cameron Gowlett er på jobb i den travle handlegaten. Han jobber for noen av verdens største merkevarer, og oppdraget hans er å jakte på kriminelle forfalskere.

Selskapet hans, Cerberus IP, opererer i flere land. De samler blant annet inn etterretning og driver spaning på ulovlig piratkopiering.

– Jobben vår er å samle bevis på piratkopiering og levere bevisene til advokater. Rett og slett jakte på forfalskere, sier Gowlett til TV 2.

PRIVATETTERFORSKER: Cameron Gowletts jobb er å jakte ned kriminelle forfalskere for noen av verdens største merkevarer. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Vi har team som går inn på basaren og gjennomfører kjøp, for å kunne innhente bevis. Trikset er å klare å innhente bevis, uten at selgerne forstår hvem du er og hva du gjør, forklarer Gowlett.

VESKER: På Grand Bazaar i Istanbul er det mye å se på. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det bugner av falske varer på Grand Bazaar – men det er likevel ikke dette vi har kommet for å se.

Privatetterforsker Gowlett kjenner nemlig til områdene hvor man kan se industrien bak piratvarehandelen på nært hold.

Den falske bydelen

Mens den travle basaren er markedsplassen for turister, finnes det en hel bydel like i nærheten, der de virkelige store partiene av piratvarer blir produsert og solgt videre.

– Noen av disse områdene kan være ganske farlige, sier Gowlett, og utdyper:

– Dette er en viktig business for dem, så hvis de føler at de blir forstyrret i det de driver med, så kan de kanskje prøve å stanse deg.

Dette er området for dem som ønsker å kjøpe et større kvanta med varer, for så å videreselge det i basaren, et annet sted i Tyrkia, eller i et annet land.

LASTEBILER: Lastebiler losser piratvarer i Istanbul, Tyrkia Foto: Simen Askjer / TV 2 MYE VARER: Handlegate i Istanbul, Tyrkia Foto: Simen Askjer / TV 2 MYE VARER: Store varepaller i Istanbul, Tyrkia. Foto: Simen Askjer / TV 2

Her ønsker de ikke oppmerksomhet rundt det de driver med. Derfor dokumenterer TV 2 med skjult kamera.

I gate etter gate avslører lyden av maskiner hva som foregår i etasjene oppover i bygningene.

– Hvis du ser opp, så kan du se og høre symaskiner og fabrikklyder, forklarer privatetterforskeren.

Gowlett forteller at det også finnes andre tegn på hvor forfalskerne befinner seg, og titter diskret i søppeldunkene han går forbi.

Der finnes det tydelige beviset på at det falskproduseres i nærheten; rester av falske luksusvarer spriker ut av søppelposer, og det karakteristiske Louis Vuitton-mønsteret stikker ut av søppelet.

FAKE: Rester etter produksjon av falske luksusvarer. Foto: Simen Askjer / TV 2 Fake luksusvarer i Istanbul Foto: Simen Askjer / TV 2 Fake luksusvarer i Istanbul Foto: Simen Askjer / TV 2 Fake luksusvarer i Istanbul Foto: Simen Askjer / TV 2

Falske Louis Vuitton-vesker

Plutselig oppdager Gowlett noe fra gaten som gjør han mistenksom.

– Så dere det?, spør han.

Han kaster på hodet for å gjøre TV 2s team oppmerksomme på en bygning, og senker stemmen;

– Det er en fabrikk. De lager Louis Vuitton-bagger akkurat nå.

Vi går inn døren til en av bygningene, og utgir oss for å være interesserte i å kjøpe et større parti med vesker.

BAKROMMET: Unge menn som syr. Opptakene er gjort med skjult kamera. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Lengre bak i lokalet står det flere unge gutter og syr, men TV 2s team blir umiddelbart ført inn på et kontor å forhandle om et mulig kjøp.

Mannen bak fabrikken tilbyr å selge vesker for en sum rundt 200 norske kroner. Samtidig forsikres det om en pen gevinst om veskene blir solgt videre.

– Disse kan du selge for 200 til 300 euro i Norge, sier selgeren.

FORHANDLINGER: TV 2s team blir forsikret om heftig fortjeneste ved videresalg i Norge. Opptakene er gjort med skjult kamera. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

TV 2s team prøver flere ganger å nærme seg bakrommet hvor veskene blir sydd, men det er tydelig at selgerne ønsker minst mulig fokus på de unge guttene som står og lager veskene.

– De er fra Syria, sier en av mennene i forhandlingsrommet.

Selgerne begynner å bli utålmodige.

– Hvis du vil ha dem må du bestille nå. De kan være ferdige i morgen, sier selgeren.

Vi forteller at vi må regne på tilbudet, og forlater fabrikken.

Vasser i pappesker

Utenfor er beviset på at det ikke bare er vi som har forhandlet med selgere denne ettermiddagen. Tilhengerlass med piratvarer fyller gatene til randen. Omfanget er så stort at det er vanskelig å bevege seg.

– Folkene bak falske varer i Tyrkia tjener mye penger, sier Gowlett.

ESKER: I bydelen i Istanbul er det fullt av transportesker. Foto: Simen Askjer/TV 2 ESKER: I bydelen i Istanbul er det fullt av transportesker. Foto: Simen Askjer/TV 2 ESKER: I bydelen i Istanbul er det fullt av transportesker. Foto: Simen Askjer/TV 2

Man vasser i tomme esker påtrykket logoen til kjente merkevarer, som ligger strødd langs gaten. På transporteskene er det trykket destinasjoner over hele Europa.

De fleste varene blir tatt med til en av hovedgaten, der lastebilene står på rad og rekke, klare til å frakte dem videre ut i verden – også til Norge.

– Vanskelig å få bukt med

Privatetterforsker Gowlett har vært i bransjen som jobber med å avdekke piratvarehandel i lang tid. Han ser med bekymring på utviklingen.

– Dette er et globalt problem, og det er et økende problem, som er vanskelig å få bukt med, konstaterer han.

Konsekvensene av å kjøpe falske varer, kan også være store.

– Problemet med falske varer, er at du kan få sikkerhetsutfordringer. Kjøper du for eksempel falsk solkrem, du tar det på barnet ditt for å beskytte det mot sola, og den i realiteten ikke gjør det, så er det et problem, forklarer Gowlett.

I en serie saker fremover vil TV 2 belyse fake-industrien og hvilke konsekvenser den fører til. Tips våre journalister om temaet her.