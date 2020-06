– Blir det riktig ille, er vi nødt til å gjøre det

På grunn av den pågående koronapandemien har regjeringen innført reiseråd som sterkt begrenser mulighetene for reiser til de fleste land i verden. Per nå har regjeringen kun åpnet opp for reiser til de nordiske landene, men bare for regioner med «akseptabelt smittepress».

Det betyr at at mange må belage seg på norgesferie i år.

Dermed kan det bli økt trykk, og potensielt store ansamlinger av folk i de store byene i landet.

– Enorm utfart

På fine sommerdager samles det normalt tusenvis av mennesker tett i tett på populære badeplasser som Sørenga i Oslo.

Tørres Rasmussen er seksjonsleder i Parkforvaltning i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Han sier til TV 2 at de fikk en stresstest på hvordan sommeren vil utarte seg under pinsehelgen for to uker siden med enorm utfart til parker og badeplasser.

– Det er utfordringer knyttet til at folk vil bruke egne biler fremfor kollektivt, og vi vil derfor ha hyppigere kontroller og sørge for fremkommelighet for renovasjon og nødetater, sier Rasmussen.

Folk må ta ansvar

Han legger også at de leier inn sikkerhetsvakter som vil patruljere på badeplasser rundt om kring i byen.

– Oslo har mange populære badeplasser hvor det samler seg enorme folkemengder når det er fint vær, vil det være aktuelt å stenge noen av disse av smittevernhensyn?

– Jeg støtter meg helt og holdent til faglige råd, og det vi har hørt er at befolkningen må ta ansvar på individnivå. Vi prøver å få ut informasjon om at det finnes flere steder å dra til og oppfordrer folk til å besøke andre plasser i byen, sier Rasmussen.

– Mer uheldig

Tidligere i år var det en begrensning på antallet som ble sluppet inn på eksempelvis Sørenga Sjøbad ved Operaen i Oslo, slik blir det imidlertid ikke i sommer.

– Kommuneoverlegen synes det er mer uheldig at folk tropper opp i kø enn at vi får en flytsone. Men dersom vi kan spore smitte opp mot bading, så må man ta grep, sier seksjonslederen.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune sier at det sitter langt inne og skulle stenge badeplassene i byen.

– Vi har tenkt på det, og vi har sett tendensen litt allerede. Det sitter ganske langt inne og stenge parker og utfartsområder. Vår erfaring er at vi da bare flytter folk til andre plasser. Men blir det riktig ille, er vi nødt til å gjøre det, sier Wolden.

Ikke nervøs for ny bølge

Kommunedirektøren er ikke direkte nervøs for en eventuell ny smittebølge, men ser ikke bort fra at det kan skje.

– Det er veldig lav smitte i befolkningen generelt, og jeg tror vi i så fall vil fange det opp ganske kjapt. Men vi har folk som har jobbet hardt spesielt innenfor helse og velferdsområder i tre måneder, så jeg håper vi ikke må kalle folk tilbake i ferietiden, sier han.

Bergen kommune sier at det er vanskelig å svare på hvorvidt det kan bli aktuelt å stenge badeplasser og parker før man vet hvordan situasjonen utvikler seg.

– Kommunen har døgnkontinuerlig beredskapsordning hver dag, også gjennom sommeren. Kommunen overvåker smitteutviklingen nøye og vil vurdere nødvendige tiltak om det blir en økning i smittesituasjonen. Det aller viktigste er at alle som er syke, holder seg hjemme, og at alle vasker hender og holder avstand, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Fungert godt

Heller ikke i Stavanger gjør de store radikale grep før sommeren.

– Vi har en beredskap, og vi har satt ut en del skilt om å passe på avstand i de større friområdene. Foreløpig har det fungert rimelig godt. Men utover disse skiltingene har vi ikke tenkt å gjøre noe, forutsatt at det ikke blir store problemer, sier park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen til TV 2.

FHI sin anbefaling er at man nå holder én meter avstand til andre mennesker. Men ingen av byene har planer om å overvåke innbyggerne.

– Vi går ikke rundt i parker og ber folk om å holde avstand. Parkene er store og robuste, så det skal være mulig å holde avstand. Så skal vi sørge for at det er rent og pent ellers, sier Tørres Rasmussen i Bymiljøetaten i Oslo.

Slurver med regler

Også kollektivselskapet Ruter i hovedstaden forbereder seg på en spesiell sommer. De har allerede merket en stadig økt etterspørsel etter å reise kollektivt.

– I starten var folk flinke til å følge retningslinjene og oppfordringen om å ikke reise hvis de ikke måtte. Vi ser en tendens til at det er stadig flere som reiser kollektivt, og det er en god del som ikke overholder merking og anmodningene som gis på skjerm og høyttaler om å holde avstand. Vi minner om at myndighetenes smitteverntiltak er viktigere å følge enn noen gang, for å ta hensyn til hverandre, sier pressevakt Cathrine Myhren.