J.K. Rowlings eksmann: – Jeg slo henne, men er ikke lei meg

Det skapte overskrifter da «Harry Potter»-forfatter, J.K. Rowling (54), valgte å offentliggjøre sine kontroversielle tanker om transpersoner.

Tidligere denne uken forklarte Rowling at bakgrunnen for meningene sine stammer fra egne opplevelser der hun har opplevd vold og seksuelt overgrep.

Nå uttaler hennes eksmann, Jorge Arantes, seg om situasjonen i Daily Mail.

Nekter for vold og seksuelt misbruk

Arantes nekter for at det har skjedd noen form for vold eller seksuelt overgrep.

– Hun burde ikke ha involvert meg, sier Arantes til Daily Mail.

Selv har han ikke enda lest blogginnlegget der Rowling snakker om arrene fra fortiden hennes.

TURBULENT: J.K. Rowling skriver om sitt tidligere forhold med eksmannen Jorge Arantes på bloggen sin. Foto: Faksimile Daily Mail

– Jeg vet ikke hvorfor hun ivolverte meg, om hun ivolverte meg og om hun virkelig henviste til meg, forklarer han.

Arantes ønsker å ta avstand fra det som har blitt skrevet og nekter for at det skal ha skjedd noe.

– Det var ingen vold i hjemmet, og heller ikke seksuell vold, sier han og legger til:

– Jeg slo henne, men jeg misbrukte henne ikke.

Han mener at det ikke var et vedvarende overgrep og forklarer at han heller ikke angrer på det han gjorde:

– Jeg beklager ikke at jeg slo henne, sier Arantes.

Viser sin misnøye

På bloggen sin skriver Rowling at hun er bekymret for at noen unge mennesker blir møtt med et enormt press for å bytte kjønn.

Rowling hevder også at dersom hun hadde møtt påvirkningene som er i dag da hun var jente - så hadde hun nok endret seg til å bli en mann selv for å gjøre seg om til sønnen som faren hennes ønsket.

En britisk skole valgte å fjerne «J.K. Rowling» som et navn på et av byggene sine, fordi de følte hun ikke var et passende forbilde etter å ha delt sine synspunkter rundt transpersoner.

Til og med verdens største fan-side for Harry Potter, The Leaky Cauldorn, foreslo at tilhengere burde slutte å kjøpe bøkene hennes eller se filmene hennes.