Åpner for lagbytte - i «konkrete forhandlinger» med nytt lag

I september i fjor, rett etter Hagens historiske 8.plass i Vuelta a España, sa Lotto Soudal-sjef John Lelangue til TV 2 at han håpet Hagen og laget kunne bli enige om en ny kontrakt ut 2022-sesongen «før året er omme».

Ni måneder senere er ingenting signert, og TV 2 vet at et forslag om forlengelse av Hagens avtale, som går ut etter denne sesongen, fortsatt ikke har kommet på bordet.

– Det viktigste er å være i et lag man er ønsket i

– Vi er i konkrete forhandlinger med ett lag, og det er stor interesse fra et annet lag også. Begge lagene er på WorldTour-nivå, sier Hagen til TV 2.

Han påpeker at han «ikke er redd for fremtiden».

– Foretrekker du å bli værende der du er, eller er du åpen for å bytte?

– Det er litt 50/50. Det spørs hva Lotto Soudal ønsker å satse på. Jeg må høre hva som blir planen til laget. Det viktigste er å være i et lag man er ønsket i. Helst vil jeg være i et lag hvor jeg er litt hjelperytter, men samtidig har en fri rolle, forklarer Hagen.

Agent Mattia Galli, som også har norske Vegard Stake Laengen og Vegard Stokke i stallen, forhandler på Hagens vegne.

En rekke sykkellag har alvorlige økonomiske problemer som følge av koronapandemien, men TV 2 forstår at det enn så lenge ikke er snakk om at Lotto Soudal risikerer å være historie når vi skriver 2021.

Rytterne har imidlertid måtte ta et lønnskutt, og, i motsetning til mange andre lag, har rytterne på laget fortsatt ikke fått tildelt en rittkalender for høsten.

Vil signere kontrakt i løpet av sommeren

Hagen sier at de ikke har satt noen tidsfrist for når en kontrakt fra og med 2021-sesongen skal signeres, men er samtidig klar på at de «ikke ønsker å vente for lenge».

En av grunnene til det er at overgangsmarkedet i sykkelsporten er ventet å bli svært kaotisk utover høsten, da det ikke er usannsynlig at flere lag må legge ned.



Det vil igjen føre til at unormalt mange ryttere da vil kjempe om plassene på de store lagene.

– Jeg ønsker å sykle de store etapperittene, både ritt over tre og én uke, og videreutvikle meg. Så det gjelder å finne en liten balanse på det og være i et lag hvor man kan lære av noen som er mer rutinerte, erfarne og litt sterkere enn deg selv, men samtidig vurdere om det er riktig å gå til et lag som er proppfullt av kapteiner. Det blir en avveining. Men jeg er ikke redd for fremtiden. Det ordner seg, sier Hagen.