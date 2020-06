Nytt utbrudd av magesykdom

Det opplyser Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

Så langt er det påvist smitte hos 13 personer som er bosatt i flere fylker. Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, opplyser FHI.

Lik DNA-profil

Pasientene er mellom 2 og 57 år og de fleste er kvinner. De smittede er bosatt i Agder, Oslo, Rogaland og Trøndelag. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 13 personene og alle prøvene er tatt i løpet av de to siste ukene i mai og første uke i juni.

– Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Pasientene blir intervjuet og det lokale mattilsynet tar prøver fra matprodukter i hjemmene til de som er smittet for om mulig å finne kilden til utbruddet. Disse prøvene analyseres ved Veterinærinstituttet, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde, avslutter Hilde Marie Lund.

Dette er symptomene

Yersiniose er en infeksjon som skyldes bakterien Yersinia enterocolitica. De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1–3 ukers varighet. Reservoaret for bakterien er først og fremst gris. Hund og katt kan også være bærere av bakterien.

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann.

Hvert år meldes det vanligvis mellom 40–80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smitte innenlands (60-80 prosent av meldte tilfeller).