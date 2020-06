Frykter hytteeiere kommer til å trosse et reiseforbud

Fredag klokken 14 kommer det nye reiseråd fra regjeringen. Ifølge NRK åpnes det for reiser til Danmark utenfor København, men ikke for ferieturer til Sverige, på grunn av smittesituasjonen.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og dette reiserådet gjelder til 20. august, opplyser de på sine egne hjemmesider. Et unntak gjøres for Danmark fra og med 15. juni.

TV 2 har ved flere anledninger pratet med hytteeiere i Sverige som fortviler over å måtte havne i 14 dager karantene dersom drar på hytta over grensa.

Vil ikke håpe for mye

Siri Jetzel, som startet en underskriftskampanje på vegne av de som har hytte i Sverige, har tidligere uttalt at de er villige til å ofre mye frihet for å kunne få tilgang til hyttene sine.

Hun forteller at hun ikke tør å håpe for mye helt ennå.

– Jeg får høre hva de sier, men jeg føler på meg at det blir et negativt svar, sier hun til TV 2 fredag morgen.

Jetzel startet en underskriftskampanje der flere tusen skrev under. Hun håper at regjeringen har sett og lest oppropet.

Hun frykter nå at hytteeiere i Sverige kommer til å trosse reiseforbudet, dersom de fortsatt ikke får reise.

– Det er synd man ikke klarer å dra denne gruppa ut av konteksten. Vi er ikke turister, men hytteeiere som oppholder oss kun på hytta med familien.

– Kommer du til å trosse et reiseforbud?

– Det har jeg ikke tatt stilling til ennå. Hvis det åpnes, blir vi glade. Hvis ikke må vi ta en vurdering om hva vi gjør med ferien, sier Jetzel, som er spent på hva som kommer fram på pressekonferansen.

Siri Jetzel frykter mange hytteeiere i Sverige kommer til å trosse et reiseforbud. Foto: Privat

Tviler på åpning

TV 2 har også pratet med Rune Soleng som har hytte i Hemavan. Den gangen fryktet han at hytta ville gå tapt som følge av snømengdene oppå taket.

– Vi forventer ingenting. Svenskene har jo ikke håndtert dette på noen god måte, sier Rune Soleng til TV 2.

Han forteller at han og familien er spente på hva som kommer fram på pressekonferansen klokken 14, men sier at han tviler på at man åpner for ferieturer over til Sverige.

IKKE OPTIMIST: Rune Soleng fra Mo i Rana har ingen forventinger til reiserådene som kommer klokken 14 fredag. Foto: Privat

– Jeg tror ikke det siden Finland og Danmark ikke åpner dit, sier han.

– Men vi er veldig spente. Kanskje man åpner for noen deler i nord, og da kommer vi oss muligens på hytta, sier han.

Mener det vil gi økonomisk gevinst

Siri Jetzel mener det vil ha en økonomisk fordel for Norge å åpne opp for reiser til nabolandet.

– Vårt forslag innebærer i tillegg at vi vil legge igjen alle pengene våre i Norge. Grensehandelen kommer til å bytte side for oss hytteeiere. Vårt forslag til gradvis, rettferdig og forsvarlig åpning av grensen har også økonomiske gevinster for Norge, mener hun.

–Hvis regjeringen ikke innvilger dette unntaket som oppropet ber om, så vil jeg gjerne be om en konkret og forståelig forklaring på hvorfor vi ikke kan få dra på hyttene våre, har Jetzel tidligere uttalt.