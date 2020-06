Forsvarstrøbbel i Molde – sesongen ryker for Haraldseid

Fredag bekreftet Molde at Kristoffer Haraldseid er ute for resten av sesongen med en korsbåndskade.

– Korsbåndskade i kneet. Ute i lang tid, dessverre, opplyser Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

- Det føles brutalt og et stort sjokk, jeg har ikke vært borti en slik skade tidligere. Så først og fremst må jeg komme meg over sjokket og få blikket opp og fremover for å komme tilbake i en sterkere versjon av meg selv, sier Haraldseid til Moldes hjemmeside.

Det var på torsdagens trening at uhellet var ute for høyrebacken.

Haraldseid spilte 28 kamper for Molde i gullsesongen 2019.

Med Haraldseid på sidelinjen er store deler av forsvarsfireren fra i fjor borte. Midtstopperne Vegard Forren (Brann) og Ruben Gabrielsen (Toulouse) har forlatt klubben. Venstreback Kristoffer Haugen har ikke vært på banen i Moldes to siste treningskamper. Backen sier til Romsdals Budstikke at han ikke forventer å være spilleklar før om en måned.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Haraldseid-skaden er svært dårlig nytt for Molde.

– Det er veldig synd for Molde og Haraldseid. Han er et sikkert kort og passer godt inn i måten Molde vil spille på. Haraldseid har vært flink til å bidra offensivt, sier Mathisen.

Etter alt å dømme vil unggutten Marcus Holmgren Pedersen (19) erstatte Haraldseid. Pedersen kom til Molde fra Tromsø i februar.

– Han er en ung spiller som de har veldig tro på i Molde. Sånn sett er det ingen krise, men det blir enda tynnere i en backrekke som i fjor var veldig solid. Det kan godt være at det nå kommer inn en spiller, sier han.