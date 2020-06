Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei! Jeg har en 2013-modell Volvo XC60 som tappes for strøm. Sommer som vinter... Jeg må etterlade innen tre-fire dager, hvis ikke får jeg ikke startet. Batteriet skiftet jeg for ett år siden, og trodde det skulle hjelpe, men neida.

Kan det ha noe med ettermontering av DAB-radio-adapter å gjøre? For problemet startet rett etter det.

Monteringen ble utført av en kyndig bilreparatør og han var påpasselig med å koble på der strømmen ble brutt med tenningsnøkkelen. Har du noe anelse om dette "mysteriet".

Hilsen Alf.

Benny svarer:

Hei, Alf. Dette høres ikke bra ut. At batteriet konstant tappes for strøm er både kjedelig og slitsomt i lengden. Det skal absolutt ikke være slik.

Det er naturligvis ingen holdbar løsning at du må lade innen tre-fire dager heller. Det blir mye lading i løpet av ett år, det!

Umiddelbart høres det jo ganske nærliggende ut at dette kan ha noe med DAB-adapteret å gjøre, når du sier at problemet oppsto etter at dette ble montert. Det er nå en gang slik at alt som ettermonteres i en moderne bil, kan gi problemer. Gjerne i form av følge-feil, som man kanskje ikke tar høyde for i utgangspunktet. Eller det kan være helt banalt, at man har koblet noe feil. Det kan skje den beste.

Jeg tenker det enkleste her vil være å koble ut DAB-adapteret en stund og se om det hjelper. Hvis batteriet da ikke tappes for strøm – ja, da har du fått et svar.

Eventuelt om du tar turen innom verkstedet, forteller om din mistanke og ser om de er villige til å ta en titt på det. Rett og slett få dem til å måle utladningen – og kanskje sjekke at dynamoen lader som den skal i samme slengen. Det tar fire minutter med et multimeter. Det fikser de helt sikkert for deg.

Derfor virker ikke bilradioen på langtur

Hvis bilen ikke kommer med DAB-radio fra fabrikk, er et adapter som dette mye brukt for å kunne fortsette å høre på radio. Heldigvis fungerer det som regel helt som det skal, men noen ganger lager disse problemer.

Må komme til bunns i det

Hvis du får sjekket ut DAB-adapteret og det ikke er «synderen», er det bare å gå videre. Om du ikke er kyndig selv eller ikke har nødvendig utstyr til å måle ut dette, vil jeg anbefale at du får et verksted til å se på saken.

Det skumle med feilsøking er at det kan ta mye tid og dermed også bli dyrt. Men heldigvis er det ofte ganske enkelt å finne ut av ting som dette. Fagfolk som kjenner til din bilmodell, vet gjerne hvor de bør begynne å lete. Dermed bør de kunne finne et svar, uten at det ruinerer deg.

Uansett må du komme til bunns i dette. Det er aldri hyggelig å gå rundt og lure på om du får start på bilen eller ikke neste gang du skal bruke den og å lade to ganger i uka er slett ikke noen varig løsning.

