Barnelegeforeningen advarer etter krybbedødsfall i hengekøye

Barnelegeforeningen advarer mot at barn under ett år sover i hengekøye, da det har forekommet krybbedødsfall etter hengekøyebruk.

Med Norges-sommer i sikte er det mange barnefamilier som planlegger turer i skog og mark med hengekøyer.

Ifølge Barnelegeforeningen har det forekommet krybbedødsfall i forbindelse med hengekøyebruk. Nå advarer de og sier at foreldre må ta ekstra hensyn til de yngste barna.

– Barn under ett år skal ikke sove i hengekøye, men på fast underlag, sier barnelege Jannicke Andersen.

Leder Elisabeth Selvaag i Barnelegeforeningen opplyser at de er urolige over hengekøyebruk blant de yngste barna.

– Vi er kjent med at det dessverre har vært tilfeller hvor barn under ett år har dødd helt uventet mens de sov i hengekøye, sier Selvaag til Aftenposten - som først omtalte saken.

Får ikke puste skikkelig

Barnelege Jannicke Andersen forklarer at de minste barna må sove på fast underlag fordi de ikke selv klarer å beskytte luftveiene sine.

– Små barn, og da spesielt de første tre månedene – men egentlig hele det første året, er ikke så flinke til å beskytte sine egne luftveier, sier Andersen.

Hun forklarer at dersom barnet for eksempel ligger med en kink i nakken og haka ned på brystet, så kan det fort bli vanskelig å puste skikkelig for et lite barn.

En annen ting barnelegen påpeker er at i en hengekøye kan det fort bli trangt.

– Man kan få ansiktet inn i soveposen eller inn i sidene på hengekøyen. Da kan barnet lett få ufrie luftveier, det vil si at man ikke får puste skikkelig og igjenpuster sin egen luft, noe som kan føre til at man dør, sier Andersen.

– Hvor stort må barnet være for å sove i hengekøye?

– Det bør være over ett år, sier barnelegen.

– Hva tenker dere om den nye hengekøyetrenden?

– Vi tenker at det er veldig positivt. Man skal absolutt ta med seg større barn ut i skogen. Men de under ett år har best av å sove i telt med fast underlag. Telt er også bedre fordi man kan bevege seg litt og da har bedre overblikk over hvordan barnet har det. Det er det vi anbefaler for de aller minste, sier Andersen.

En myte

Alle foreldre til nyfødte barn får klar beskjed om viktigheten at de minste sover på et hardt og fast underlag.

Barnelegen tror at noen foreldre lett kan glemme dette, og tenker at hengekøye gir en naturlig sovestilling.

– Flere produsenter av hengekøyesenger har gått ut og sagt at dette er en veldig naturlig måte å sove på, fordi det gjenskaper slik man ligger i mors liv. Men det man glemmer da er at når man ligger i mors liv puster man ikke selv, da gjør det jo ingenting om luftveiene er knekket. Men når man puster selv, er det ekstremt uheldig, sier Andersen.

Frie luftveier

Dersom man opplever at barnet som ligger i hengekøye har puste- og luftveisvansker, oppfordrer barnelegen til å sørge for at barnet så raskt som mulig får frie luftveier.

– Det viktigste er å passe på at barnet får frie luftveier og ligger i en stilling hvor hodet er rett og ikke ikke har knekk i nakken. Man må passe på at de puster bedre og ikke blir for varme – noe som også lett skjer når man ligger i hengekøye, sier Andersen.

Hun oppfordrer videre til at foreldre passer på dersom de oppdager at barnet puster dårlig og fargen forandrer seg hos barnet.

– Da må man raskt gi barnet frie luftveier og mulighet til å puste godt. Dersom barnet ikke puster må man gjøre lunge- og hjerteredning, sier Andersen.