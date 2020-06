USA varsler tilbaketrekking av soldater fra Irak

Uttalelsen ble sendt ut i forbindelse med strategiske samtaler mellom landene torsdag.

Begrunnelsen for tilbaketrekkingen er at det er gjort framskritt i bekjempelsen av IS – som også omtales med forkortelsen ISIS.

– De to landene erkjenner at i lys av at det er gjort betydelige fremskritt i prosessen med å eliminere ISIS-trusselen, vil USA de kommende månedene fortsette å redusere styrkene i Irak, heter det uttalelsen.

Drepte general

I januar i år krevde irakiske politikere at alle amerikanske soldater måtte ut av landet. Årsaken var at USA hadde likvidert den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani og en irakisk militsleder i et droneangrep ved flyplassen i Bagdad.

Forholdet mellom Irak og USA har imidlertid bedret seg i det siste. Den tidligere etterretningssjefen Mustafa Kadhemi, som har tette bånd til USA, overtok som ny irakisk statsminister i forrige måned.

Økonomisk støtte

I den felles uttalelsen lover USA å støtte Irak økonomisk, mens Irak lover å beskytte amerikanske militærbaser i landet mot rakettangrep. Paramilitære grupper med bånd til Iran har fått skylden for angrepene.

Landene konkretiserer ikke hvor mange amerikanske soldater som skal forlate Irak. Men styrkene til USA og landets allierte har allerede samlet seg på et mindre antall militærbaser i løpet av de siste månedene.

Norge er et av landene som har soldater i Irak som en del av USAs koalisjon for bekjempelse av IS. Landene i koalisjonen følger nøye med på samtalene mellom USA og Irak, siden den i stor grad påvirker også deres framtidsutsikter i landet.

