Fotballryktene: – Coutinho mot sjokkovergang

Philippe Coutinho er på lån i Bayern München denne sesongen, men den tyske storklubben kommer ikke til å utløse opsjonen på spilleren. Derfor returnerer han til Barcelona når sesongen er ferdigspilt.

Den tidligere Inter- og Liverpool-spilleren virker imidlertid ikke å være ønsket i Barcelona, men i Premier League er det nok av beilere, skriver France Football.

Tottenham er interessert, men skal være skremt av Coutinhos prislapp. Everton skal også ha følere ute, men Newcastle skal sitte i førersetet.

Ifølge Mundo Deportivo har Coutinho allerede startet forhandlingene med Newcastle. Det er en overgang som ville sjokkert de fleste for få år siden.

Newcastle ser ut til å bli kjøpt opp av Mohammed bin Salman fra Saudi-Arabia. En Coutinho-overgang skal avhenge av at oppkjøpet går i orden.

Sport hevder på sin side at Philippe Coutinho kan bli byttet mot en av midtstopperne til Chelsea eller Tottenham, samt en slump med penger.

Manchester United skal ha trappet opp jakten på 20 år gamle Jonathan David, melder belgiske Het Laatste Nieuw, men det er konkurranse fra Arsenal, Ajax, Everton, Inter og Porto om angrepsspilleren til Gent.

Agenten til Bayern Münchens midtbanespiller Corentin Tolisso nekter for at de har hatt samtaler med Manchester United, rapporterer Sky i Tyskland, gjengitt av London Evening Standard.

Chelsea har så langt ikke bekreftet kjøpet av Timo Werner fra RB Leipzig, men grunnen er at koronasituasjonen gjør at tyskeren ikke får gjennomgått den medisinske sjekken før Bundesliga-sesongen er ferdigspilt, melder The Athletic.

For å finansiere kjøpefesten kan Chelsea komme til å selge midtbanespiller N'Golo Kanté til Real Madrid, hevder Express.

Chelsea vil også få inn penger for det ventede salget av Mario Pasalic til Atalanta for om lag 160 millioner kroner, rapporter Football London.

Inter forbereder et bud på 320 millioner kroner på Arsenal-back Héctor Bellerín, skriver Express. Spanjolen har tre år igjen av kontrakten.

Roma kan bruke sommeren til å bli kvitt noen av spillerne med høyest lønninger. Det har fått Liverpool til å snuse på Nicolo Zaniolo, men ifølge Tuttosport er ikke Roma interessert i å slippe 20-åringen.