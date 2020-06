Trump advarer mot å feilaktig stemple folk som rasister

I lys av demonstrasjonene etter George Floyds død, har politivold mot svarte blitt et brennhett tema i USA. President Trump sier det ikke vil hjelpe å feilaktig stemple folk som rasister.

Torsdag kveld amerikansk tid deltok president Donald Trump på et arrangement der rettferdighet og forskjeller var hovedtema, i Dallas i Texas.

– Vi må jobbe sammen for å konfrontere fordommer uansett hvor de vises, men vi vil ikke ha noen fremgang eller lege noen sår ved å falskt stemple flere titalls millioner anstendige amerikanere som rasister, sa Trump.

Av de som deltok på arrangementet var flere menighetsledere, representanter for lovgivende myndigheter, eiere av små bedrifter og medlemmer av Trump-administrasjonen.

CNN skriver at Trump tidligere har uttrykt støtte til de fredelige demonstrantene som har demonstrert etter at George Floyd døde etter en brutal politi-pågripelse i Minneapolis.

Unngikk å snakke om politivold

Presidenten priset gjentatte ganger politistyrken i landet, og beskrev dem som brukte overdreven makt for «råtne epler».

Trump ville heller snakke om politibetjenter som blir målskiver som følger av yrkesrollen sin, enn politivold mot svarte.

– Vi har så mange forskjellige sterke sider i dette landet. Vi har et så mye potensial, vi har det største potensialet. Men vi vi sporer av og starter å tenke på ting som ikke har noe å si, eller ikke betyr mye. De viktige tingene diskuterer vi ikke, men det vi er her for å diskutere er viktig, sa Trump.

Flere aktører utelatt fra møte

Det ble også før og etter arrangementet rapportert om at flere viktige, lokale parter hadde blitt utelatt fra møtet torsdag.

De det var snakk om er flere ledende svarte ledere i storbyen. Blant annet politisjefen i Dallas, sheriffen og distriktsadvokaten. De var ikke invitert til diskusjonsmøte ifølge CNN.

Tidligere offentlige møter Det Hvite Hus har arrangert med det afroamerikanske samfunnet har også fått kritikk for hvem som har stått på møtelistene. De som har blitt invitert er konservative allierte, religiøse ledere og politi.

Sjeldent eller aldri har personer fra borgerrettighetsbevegelsen, lokale aktivister, personer bak demonstrasjonene etter George Floyds død eller familiemedlemmer til personer som har mistet livet etter politivold blitt invitert til diskusjon av Det Hvite Hus.