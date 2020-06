Gjerningsmann drept etter massiv politijakt i California

Lokalavisa San Luis Obispo Tribune opplyser at politiet klokka 17.20 lokal tid bekrefter at Mason James Lira (26) er død, en drøy time etter at politiet i Paso Robles meldte på Twitter at den mistenkte var uskadeliggjort og at flere politifolk var skadd i en skyteepisode i området ved Ramada Drive og Highway 46. Lira skal ha vært mentalt syk og tok ikke medisinen sin.

ETTERLYST: Politiet i California har i over halvannet døgn jaktet på Mason James Lira etter at han skjøt en politimann i hodet i Paso Robles natt til onsdag. Foto: Santa Cruz County Sheriff's Department / San Luis Obispo Sheriff's Department / AP / NTB scanpix

Tre politifolk er skadd, men ikke livstruende, i den siste skytingen, som først ble meldt i 14-tiden, da en politibetjent opplyste at han ble beskutt. Politiet sendte da alle mannskaper, pansrede kjøretøy og helikopter til området og stengte av innfartsveier, mens Lira søkte tilflukt i enden av et elveløp.

Lira anklages også for å ha skutt an politibetjent i ansiktet natt til onsdag og for å ha drept en 58-åring.

Skjøt mot politistasjon

Dramatikken begynte onsdag rundt klokka 4, da politiet hørte skyting utenfor en politistasjon i sentrum av byen Paso Robles i California, og to betjenter ble skutt mot da de gikk ut. En av dem ble skutt i ansiktet, den andre trakk den skadde i sikkerhet bak en politibil mens han skjøt tilbake mot Lira.

Siden det har hundrevis av politifolk jaktet på Lira, som ifølge familien lider av ADHD, Aspergers syndrom og schizofreni, og har vært hjemløs en lengre periode. Faren hans, Jose Lira, sier sønnen ofte har trodd han er spesialagent eller soldat og kan ha trodd han har blitt angrepet eller har vært i en krigssone.

– Han lever i en fantasiverden. Han har ikke noe utestående med politiet, sier Jose Lira til AP.

Tok tid

Politiet sier de har ligget tett etter 26-åringen siden han skjøt mot politistasjonen før soloppgang onsdag, men det tok dem likevel tid å sirkle ham inn. Under letingen etter Lira fant politiet en død 58 år gammel hjemløs mann skutt på kloss hold i hodet. Politiet mistenker Lira for drapet.

Jakten eskalerte etter at Lira ble observert på en Chevron bensinstasjon, der han kjøpte seg en energidrikk klokka 2 natt til torsdag. Ifølge en ansatt på stasjonen var Lira i butikken i nesten sju minutter og skal ha framstått som trøtt og mumlet til seg selv.

Det er bare noen dager siden en politibetjent ble drept og en annen skadd da en ansatt i flyvåpenet angrep dem med hjemmelagde bomber og flere våpen. Den mistenkte, Steven Carrillo, skal ifølge politiet ha hatt som mål å ta livet av ledere i politiet.

(©NTB)