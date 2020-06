Nordmenn får bare reise til Gotland i Sverige: – Jeg har vanskelig for å forstå det rasjonelle i avgjørelsen

Under fredagens pressekonferanse åpnet regjeringen opp for reise til alle de nordiske landene, men bare for regioner med «akseptabelt smittepress». I Sverige er det bare Gotland som oppfyller kravene.

– Karantene- og innreiserestriksjonene i resten av Sverige opprettholdes, og reiser til de andre regionene enn Gotland frarådes, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Maria Amér, smittevernlege for Region Gotland, sier til svenske Dagens Nyheter at hun ikke forstår avgjørelsen. Hun mener at flere andre regioner har mindre koronasmitte enn Gotland.

– Vi har veldig store regionale forskjeller, der visse regioner har hatt stor belastning og andre har hatt liten belastning. Nå ligger vi på samme nivå som Skåne, så jeg har vanskelig for å forstå det rasjonelle i avgjørelsen, sier hun til avisen.

Kan belaste helsetjenesten

Gotland ligger i Østersjøen og er Sveriges største øy. Øya har drøyt 57.000 innbyggere, hvorav cirka 24.000 bor i Visby, Gotlands største tettsted.

Ifølge Visit Sweden er øya «Sveriges største sommerparadis».

Smittevernlegen er urolig for at mange nordmenn skal velge å feriere på Gotland i sommer. Hun setter spørsmål ved hvordan helsetjenesten i regionen skal håndtere økt turisme, ettersom den er tilpasset størrelsen på lokalbefolkningen.

– Vi pleier å ha en akuttsykehustjeneste i forbindelse med turismen på sommeren, men vi vet ikke hvordan covid-19 vil påvirke den. Derfor finnes det en del spørsmålstegn med tanke på sommeren. Det viktigste er det egne ansvaret og at det bare er de friske som reiser, sier Amér.

At nordmenn bare tillates å reise til Gotland og ikke resten av Sverige, kan gjøre belastningen på helsetjenesten enda større. Nordmenn er allerede en av de største utenlandske turistgruppene i regionen, skriver Dagens Nyheter.

– Med et økt antall mennesker finnes det en risiko for økt smitte. Vi håper at alle tar våre råd og restriksjoner på alvor og at man lever ansvarfullt. Det er slik man håndterer pandemien på best mulig måte, sier hun til avisen.

REISERÅD: Statsminister Erna Solberg på pressekonferansen om nye reiseråd og åpning av fleire og aktiviteter i forbindelse med korona-krisa. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Karantene kan gjeninnføres

– Jeg forstår at det er en stor skuffelse for noen at ikke hele Sverige omfattes i denne omgangen. Men det er slik at restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for de nordiske landene, sa Solberg på pressekonferansen.

Regjeringen vil ta nye vurderinger hver 14. dag. Dersom en region får større smitte, vil man lukke igjen denne regionen, og omvendt.

Solberg oppfordret også folk som skal til utlandet om å sjekke hvilke regler som gjelder i det landet.

– Så om du planlegger å feriere i et annet land enn Norge, må du være forberedt på at karantene kan bli gjeninnført på kort tid dersom smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet, sa hun.

I tillegg viste hun til en rekke kriterier som må være oppfylt for at reisen kan tillates. De kan du lese mer om her.