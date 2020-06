Sondre Nordstad Moen med europarekord på 25.000 meter

Den gamle rekorden var på 1.13.57,6 og tilhørte Stephane Franke, satt i 1999.

– Det var en formalitet, for å være ærlig. Jeg passerte den tiden i gateløp i Valencia før jul, sa Moen til TV 2 etterpå.

Moens treningsleir i Kenya varte betydelig lenger enn planlagt på grunn av viruspandemien, men han rakk å ta seg hjem og unnagjøre karantene før han la ut på sitt lange løp under Impossible Games.



– Jeg angrer ikke på at jeg var igjen i Kenya. Det har fungert bra. Med tanke på neste år føler jeg at høyden hjelper meg. Jeg får mer igjen for samme arbeid enn her.

