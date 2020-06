33 personer smittet i klynge i Oslo

– I Oslo var det nylig et utbrudd med 33 smittede, de fleste med samme fødeland, på korte og mellomlange kontrakter i en bedrift med utenlandske arbeidstakere, skriver FHI i en ny rapport.

Folkehelseinstituttet skriver at utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold kan være ei sårbar gruppe, som kan være mer utsatt for smitte andre.

– Sårbarheten kan skyldes at de bor tett, deler fasiliteter med mange og har begrensede norskkunnskaper. Tillit til eller kjennskap til det norske helsevesenet kan være begrenset, og dermed kan helsehjelp og testing bli forsinket, står det i rapporten.

I tillegg kan arbeidstakerne kan også være bekymret for tap av inntekt eller for å utløse karantene for sine nærkontakter dersom de tester positivt.

Utover sommeren forventes mange utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold, særlig knyttet til innhøsting i landbruket.

FHI er bekymret for flere slike massesmittehendelser der én person smitter mange.

Den første bølgen av epidemien i Norge er nesten over, og risikoen for spredning er moderat, men det må forberedes til en ny bølge, skrev også FHI i sin siste risikorapport.