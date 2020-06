Jakob Ingebrigtsen satte europeisk rekord på 2000 meter med 4.50,01

Se Jakob Ingebrigtsen sette europeisk rekord i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Jakob Ingebrigtsen var i det ustoppelige hjørnet og knuste rekorden til Steve Cram på 2000 meter.

Rekorden til briten Cram på den sjelden løpte distansen lød på 4.51,39 og var fra 1985.

– Vi visste at om vi gjorde noe i nærheten av det vi har gjort på trening, så løper vi bra. Det er et bra løp uansett, spesielt for meg da dette er åpningen av sesongen. Det er enda mer motiverende å kunne starte sesongen med en europeisk rekord. Jeg vet at jeg bare blir bedre om jeg gjør det jeg har bestemt meg for, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

– Jeg er der jeg skal være, sier yngstemann i løpetrioen.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var strålende fornøyd med 19-åringens prestasjon.

– Det var voksent. Jeg tror, under riktige omstendigheter, så kunne han nok løpt ned mot verdensrekorden. Men det var imponerende. Han har mye å kjøre med. Den laginnsatsen de legger ned her i dag er imponerende, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Det er egentlig veldig spennende hele greien i dag. Det at gutta får ta del i det her, for de har aldri vært med på noe slikt før, er et minne for livet, påpeker Gjert.

Knuste kenyanerne

Mens Team Ingebrigtsen løp på Bislett, løp Kenya med råsterke Timothy Cheruiyot i spissen, i Nairobi noen dager tidligere. Tiden var ikke formidlet til Team Ingebrigtsen før de var i mål.

– Vi har snudd på verden. Nå er ikke Kenya på topp lengre, bank i bordet, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Nordmennene vant lett landskampen mot Kenya. Kenyanerne løp for noen dager siden under regn i hjemlandet. Der noterte Timothy Cheruiyot 5.03,05 og Elijah Motonei Manangoi 5.18,63.

– Det er vanskelig å si noe om der forutsetningene og omgivelsene har å si. Vi har trent mye her uten høydeeffekt, men de er godt nok klimatisert. Vi vet ikke hva de har gjort. Det vi vet er at Timothy Cheruiyot er regjerende verdensmester på 1500 meter, og det kan ingen ta fra ham, sier Jakob Ingebrigtsen.

Rekorddag for Team Ingebrigtsen

Henrik Ingebrigtsen løp inn til 4.52,72. Filip Ingebrigtsen, som tidligere på kvelden løp 1000 meter og satte norsk rekord, fikk 4.56,91.

– Som vanlig så er det mye spenning opp mot det å løpe på Bislett. Det var det i år også selv om det er mindre publikum en i fjor. Det er ekstra gøy å gjøre det bra selv. Det var helt fantastisk. Det er også ekstra gøy å gjøre det bra selv, sier Jakob Ingebrigtsen.

