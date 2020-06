Johaug klarte VM-kravet på 10 000 meter

Se Johaug klare VM-kravet i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Therese Johaug skrek i glede etter at hun fullførte 10.000 meter på 31.40,67 under Impossible Games. Hun løp fra «lysharen» mot slutten.

– Det Therese Johaug gjorde, var sinnssykt, sa stevnedirektør Steinar Hoen på NRK.

Hun holdt på å løpe fra lysharen helt i begynnelsen av løpet, men besinnet seg og ventet på lyset. Deretter fulgte hun det i runde etter runde på folketomme Bislett.

– Det var utrolig artig. Når jeg går verdenscup-renn, har folk forventning til at jeg skal klare det. I dag trodde jeg at jeg at jeg hadde kastet litt vann over hodet på at jeg skulle klare 31.50. Men da blir gleden desto større fordi man klarer å gjøre noe man ikke har gjort før, og man er litt på bortebane, sier Johaug til TV 2.

– Jeg hadde mye krefter på slutten. Jeg har fått streng beskjed om at jeg skal følge lyset. Jeg var litt usikker på hvor mye jeg kunne gi på, men da jeg så at det bare var fire runder igjen, tenkte jeg at jeg bare må gi jernet her. Men det var moro, sier Johaug.

Mot slutten løp langrennsstjernen fra lyset med ti sekunder på vei mot sin sterke tid. Hun er den femte norske kvinne som løper under 32 minutter på distansen.

Dermed greide hun også VM-kravet på 31.50 – selv om hun ikke skal delta.

– Jeg hadde en veldig bra dag i dag. Jeg hadde nytte av lysharen. I NM i fjor bommet jeg ved å åpne altfor hardt. I dag hadde jeg bestemt meg for å følge lyset, sa Johaug til NRK.

– Det er en maktdemonstrasjon, sier NRKs kommentator Jann Post.

TV 2 Sporten/NTB