Martin (75) ble dyttet i bakken av politiet: – Har fått hjerneskade

Martin Gugino ble dyttet i bakken av politiet under en demonstrasjon i Buffalo i USA. Nå sier advokaten at 75-åringen har fått hjerneskade.

Under en demonstrasjon i Buffalo forrige uke ble det filmet en hendelse som har fått mye oppmerksomhet.

I videoen ser man 75 år gamle Martin Gugino gå bort til et par politimenn, som så dytter ham bakover. Gugino slår hodet i asfalten, og man ser ham bli liggende på ryggen mens blodet renner fra bakhodet.

Etter hvert ble Gugino fraktet til sykehus, og han ble beskrevet som alvorlig skadd.

Til CNN opplyser advokaten til Gugino torsdag at 75-åringen har pådratt seg hjerneskader etter hendelsen, og at det er årsaken til at han ikke stiller til intervju på nåværende tidspunkt.

– Jeg snakket med Martin for et par minutter siden. Han sier at han føler seg bedre enn i går. Han har startet fysioterapi i dag, som helt klart er et steg i riktig retning, skriver adokat Kelly Zarcone.

Videre beskriver han Gugino som en mild, men tankefull og prinsippfast mann.

Det er hjerteskjærende, men hjernen hans er skadet og han har innsett det nå. Det er årsaken til at han ikke ønsker å gjøre intervjuer, sier Zarcone.

Advokaten legger til at Gugino blir oppmuntret av støtten folk har vist han verden over.

– Det hjelper. Han ser frem til å bli bedre og når han vet hvordan hans «nye normale» kommer til å se ut, står det i uttalelsen, som CNN har gjengitt.

Se videoen av hendelsen øverst i saken.