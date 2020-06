Warholm med bestenotering på 300 meter hekk

Se superløpet i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Karsten Warholm satte ny bestenotering på 300 meter hekk da han løp inn på tiden 33.78.

Karsten Warholm jaktet verdensrekorden på den utradisjonelle distansen – 300 meter hekk. Chris Rawlinson hadde den uoffisielle rekorden med tiden 34,48 fra 2002.

– Det er litt morsomt fordi Leif Olav sa «kanskje du kan slå den rekorden med over et halvt sekund». Jeg tenkte «er du sjuk i hodet. Det går ikke». Men vi har trent bra, formen er fin og når han sier det, får jeg litt troen. Så satt den da. Det er så nydelig, sa Warholm til NRK etterpå

– Men hallo! Det ble jo en dritbra tid da. Jeg er sykt fornøyd med å sette den rekorden, påpeker Warholm til TV 2.

Verdens beste løper på 400 meter hekk imponerte med sitt løp på den sjelden løpte distansen, selv om det var hans første løp for sesongen.

På oppvarmingen var det tilløp til dramtikk.

– I forkant av løpet hadde jeg et innløp på den første hekken der jeg holdt på å tryne som pokker. Jeg slo tåa, tror jeg knakk den. Det ble ekstra nerver i og med at jeg gjorde et så dårlig oppvarmingsløp, men det løste seg, sa friidrettsstjernen til NTB.

– Tåa er ikke brukket?

– Jeg håper ikke det, men vi får vente og se til adrenalinet går ut av kroppen, svarte en smilende Warholm.

Amalie Iuel toer på 300 meter hekk

Amalie Iuel hadde kjæresten Aksel Lund Svindal på tribunen, men klarte ikke å vinne 300 meter hekk og heller ikke å sette norsk rekord. Tiden ble 39,44.

Iuels 39,44 i Impossible Games var ni hundredels sekund bak hennes personlige rekord satt for to år siden.

Danske Sara Slott Petersen vant med 39,22. Iuel var også langt unna den norske rekorden til Line Kloster på 38,97.

– Det var deilig bare å få konkurrere, rett og slett, sa Amalie Iuel til NRK.

TV 2 Sporten/NTB