Kelly Clarkson skiller seg

Det melder Entertainment Tonight.

I 2013 giftet den verdensberømte artisten Kelly Clarkson seg med musikk-manager Brandon Blackstock, men nå har ekteskapet tatt slutt.

Overraskende brudd

Clarkson ble kjent over natten da hun vant første sesong av amerikanske «Idol» i 2002.

Bruddet mellom sangeren og ektemannen skal ha kommet som et sjokk for fansen. I april delte Blackstock en video sammen med deres to barn, datteren River Rose (5) og sønnen Remington Alexander, (3), hvor de gratulerte Clarkson med dagen.

Eget talkshow

Superstjernen har som mange andre holdt seg hjemme den siste tiden, på familiens ranch i den amerikanske delstaten Montana.

Her har hun også filmet episoder til sitt eget talk show «The Kelly Clarkson Show».

– Det er en fantastisk ranch og et fint sted for familien i disse tider. Det er noe jeg og Brandon har drømt om siden vi var barn. Dette er et det vi kaller et hjem, fortalte Clarkson i en av episodene.

Ifølge amerikanske medier søkte Clarkson om skilsmissen den 4. juni. Paret har så langt ikke kommentert bruddet.