«Lady Antebellum» bytter navn

I et åpent brev på Instagram og Twitter forklarer bandet hvorfor de ønsker en endring, og avslører det nye navnet på gruppen.

Den amerikanse country-gruppen «Lady Antebellum» ble dannet i Nashville i 2006 og består av medlemmene Hillary Scott (34), Charles Kelley (38) og Dave Haywood (37).

Bandet har vunnet flere «Grammy»-priser og toppet listene verden over med sanger som «Need You Now», «I Run to You» og «What If I Never Get Over You».

Beklager seg

I en uttalelse delt på Instagram og Twitter torsdag begrunner medlemmene avgjørelsen for navneskiftet.

Betegnelsen «antebellum» stammer fra det latinske ordet for «før krig», og referer til den amerikanske borgerkrigen mellom sørstatene og resterende land i USA.

Kritikerne mener ordet kan bli sett på som en måte å romantisere og overse slaveriet som foregikk i sørstatene på 1800-tallet.

«Som et band har vi etterstrebet at musikken vår skal være et sted hvor alle føler seg inkluderte. Vi har sett og lyttet mer enn noen gang de siste ukene ... Øynene våre har åpnet seg for urettferdighetene, ulikheten og skjevhetene mørkhudede kvinner og menn har møtt og fortsetter å møte hver dag. Nå har blindsoner vi ikke en gang visste at eksisterte blitt avslørt», skriver de i innlegget.

Nytt navn inspirert av fansen

Bakgrunnen for det originale navnet kom etter bandets første fotoshoot i et «antebellum»-hjem i Sørstatene, som minnet om musikken de hørte på i barndommen.

Nå går de bort i fra dette ordet og skal hete «Lady A».

«Etter mye personlig refleksjon, banddiskusjon, bønn og mange ærlige samtaler med noen av våre nærmeste mørkhudede venner og kolleger, har vi bestemt oss for å droppe ordet 'antebellum' fra navnet vårt og gå videre som Lady A, kallenavnet fansen ga oss nesten helt fra starten», skriver bandet.

Bandet legger også til at de vil donere penger til organisasjonen «Equal Justice» gjennom sin egen hjelpeorganisasjon «LadyAID».

«Vi vil fortsette å utdanne oss, ta opp de vanskelige samtalene og søke i de delene av hjertene våre som trenger det - for å vokse, bli bedre mennesker og bedre naboer», skriver trioen.