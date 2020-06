Hellas ut mot Norges reiseråd: – Gir ikke mening

Det som vanligvis er stappfulle strender og trange barer, er nå tomme solsenger og få kroner i kassa.

Men mandag åpner Hellas for turister igjen.

Det får guiden Antonis Kollidas til å øyne et håp om at det kan redde selskapet hans fra konkurs.

– De siste tre månedene har vi hatt null inntekt. Vi håper at vi skal få jobbe litt de kommende månedene. Jeg vil bare overleve dette året. Vi har investert alt vi har i dette reisebyrået, sier Kollidas til TV 2.

Selges som trygt

Hellas er blant landene i Europa med minst koronasmitte, men samtidig et av landene som er spådd størst økonomisk nedgang som følge av pandemien.

TOMT: Det er god plass på denne kafeen i Aten. Tre kjente skuespillere i pappaversjon har fått plass på kafeen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå prøver greske myndigheter å selge Hellas som et sjelden trygt ferieland, i et håp om å redde stumpene av den skrantende økonomien.

I fjor fant hele 33 millioner turister veien til Hellas, og turisme står for rundt 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Blant annet lokker Hellas nå med at de fleste europeere slipper både test og karantene. Men det er viktige unntak, enn så lenge. Man må fremdeles testes dersom man kommer fra en av flyplassene med stor fare for smittespredning, som EUs byrå for flysikkerhet, EASA, har på listen sin.

Kan ikke regne med Norge

Men Antonis Kollidas i Elysium Travel kan ikke regne med drahjelp fra norske turister i sommer. Regjeringen fraråder nemlig utenlandsreiser fram til 20. august.

EU-kommisjonen uttalte torsdag at de anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni.

Fredag kommer regjeringen med oppdaterte reiseråd for nordmenn.

KRITISK: Turistminister Harry Theocharis sier han skal kontakte norske myndigheter rundt reiserådene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fra før har de sagt at de vil vurdere for å åpne for reisende innen Norden innen 15. juni og nærliggende land innen 20. juli.

Det ser altså ut til at man ikke kan reise til Hellas med det første uansett.

– Gir ikke mening

Norges reiseråd får den greske turistministeren til å reagere.

– Det hadde gitt mening dersom det gjaldt reiser til land med høyere smittetall. Men ellers gir det ikke mening. Det får oss til å lure på om det finnes andre øknomiske motiver bak rådene, sier turistminister Harry Theocharis til TV 2.

– Hvilke motiver sikter du til?

– Vel, alle land har økonomiske problemer. Det at folk bruker pengene hjemme hjelper på økonomien, sier han.

Han sier han vil kontakte norske myndigheter rundt rådene.

– Vi føler ikke at nordmenn som reiser til Hellas, utsetter seg for en større risiko enn om de blir i Norge, sier han.

Norden først

Justisminister Monica Mæland ønsker ikke å svare på kritikken fra den greske turistministeren.

Men hun sa onsdag at det er viktig at Norge forhindrer smittespredning og oppblomstring, og at vi fortsatt har kontroll.

– Vi jobber etter vår plan som er å åpne først mot Norden, deretter nærstående europeiske land og deretter mot EUs yttergrense, sa Mæland til TV 2.

Hellas var for alvor i ferd med å karre seg ut av gjeldskrisa, som slo inn for fullt for ti år siden.

Men nå er Hellas spådd å bli en av Europas største økonomiske tapere etter pandemien.

Det internasjonale pengefondet IMF og EU spår en nedgang på rundt 10 prosent.

Økonomiske eksperter frykter at pandemien vil utradere effektene av Hellas sin økonomiske hestekur med kraftige kutt og reformer de siste ti åra, skriver Reuters.

– Dårlig for konkurransekraften

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv mener regjeringen er altfor treg med å åpne for reising.

Hun sier at de ikke ønsker å åpne opp for land hvor det er mye smitte, men land som har lite smitte som Hellas, Kroatia og Tyskland, mener hun at man ikke si at man ikke skal åpne for.

– Vi kan ikke se noen grunn til at Norge er veldig mye annerledes enn resten av Europa. Det vil være utrolig dårlig for norsk konkurransekraft om Norge er det eneste landet som skal fortsette med stengte grenser og karantene, sier Bergmål.

Fredag skal Virke ha et møte med den greske turistministeren og flere andre land.

Men reising kan føre til økt risiko for smitte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

– Hvis man beveger seg på kontinentet og er frisk og møter andre friske personer, så er ikke risikoen veldig høy. Men man har veldig mye kontakt med mennesker når man er på reise, også som turist er man i kontakt med veldig mange flere mennesker enn man er hjemme i en hverdag hvor man stort sett beveger seg hjemmefra og til jobb, sier Nakstad.