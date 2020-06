Presenterte ny Playstation – fansen reagerer

Den nye spillkonsollen er svært etterlengtet blant mange gamere. Bortsett fra at maskinen vil bli kraftigere og støtte flere funksjoner enn tidligere konsoller, er det ikke så mye som har vært kjent omkring PS 5. Mange hadde derfor sett fram til torsdagens presentasjon.

Direktesendingen på YouTube startet klokken 22 norsk tid og hadde nær 2 millioner seere omkring klokken 22.30.

Nye spill avduket

Det ble vist smakebiter fra flere spill som blir tilgjengelig på den nye konsollen, blant annet Spider-Man, Gran Turismo 7 og Ratchet & Clank – Rift Apart.

I spillet Ghostwire Tokyo skal man redde millionbyen fra ånder og mystiske vesener med overnaturlige krefter.

GHOSTWIRE TOKYO: Spillet beskrives som en nyvinning innen adventuresjangeren. Foto: blog.playstation.com

Kraftigste konsollen fra Sony

Reklamen lover en lynrask spillopplevelse med tilpasset prosessor og utrolig grafikk. Konsollen har dessuten 3D-lyd og støtte for haptisk feedback. Dette er en tilbakemeldingsteknologi basert på læren om berøring.

Konsollen vil også kunne kjøre spill med 4K-oppløsning, og er den kraftigste konsollen fra Sony noensinne.

Komplett.no er en av butikkene som tar imot bestilling av PlayStation 5, til tross for at verken pris eller lanseringsdato var kjent torsdag kveld. Komplett opplyser at den nye spillkonsollen vil være bakoverkompatibel med Playstation 4-spill.

NYE SPILL: «Ratchet & Clank – Rift Apart» er et av spillene som kommer til den nye konsollen. Foto: Sony/YouTube

Den nye spillkonsollen får en ny kontroller som skal gi en bedre spillopplevelse. Kontrolleren har innebygd mikrofon, noe som betyr at man kan snakke med medspillere uten headset. Mikro USB-standarden er byttet ut med USB-C.

De første bildene av konsollen viser at den står vertikalt og har et design i svart og hvitt. To versjoner blir tilgjengelig – en med som kan lese plater og en ren digital versjon. Sony lanserer også diverse tilbehør til den nye maskinen.

Får designkritikk

Det var knyttet stor spenning til den nye konsollens design, og det har siden håndkontrolleren ble lansert blitt spekulert i om Sony ville gå en ny vei.

På sosiale medier har ikke reaksjonene fra Sony-fansen latt vente på seg. Flere sammenligner utseende til den nyavdukede konsollen med en WiFi-ruter.

– Vær så snill å fortell meg at det ikke bare er meg som synes Playstation 5 ser ut som en WiFi-ruter, skriver en på twitter.

The design of the PlayStation 5 looks like a router tho



Who would've thought pic.twitter.com/CQ2BVFHCrD — Mamidre! at the Discø (@Mami_AtTheDisco) June 11, 2020

Den første generasjonen Playstation ble lansert i Japan 3. desember 1994, ifølge Wikipedia. Den hittil siste utgaven av konsollen, Playstation 4, kom i 2013.

Playstation 5 ventes å bli lansert i slutten av 2020.