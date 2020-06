Koronapasient fikk nye lunger

En ung kvinne har fått to nye lunger i det som er den første kjente lungetransplantasjonen blant covid-19-pasienter i USA. OBS: Vi advarer sterkt bilde i saken.

Kvinnens lunger var så ødelagt av covid-19-sykdom at transplantasjon var hennes eneste sjanse til å overleve, skriver New York Times.

Operasjonen ble gjennomført sist uke ved Northwestern Memorial Hospital i Chicago. Operasjonen tok ti timer og var mye mer komplisert enn en vanlig transplantasjon fordi viruset hadde skadet lungene kraftig.

Betennelsesreaksjonen hadde limt lungene fast til vevet rundt dem, til hjertet og mellomgulvet, ifølge dr. Ankit Bharat, sjefen for lungetransplantasjonsprogrammet ved Northwestern Medicine.

Klarer ikke å puste selv

Pasienten er en kvinne i 20-årene uten andre underliggende sykdommer. Hun er på bedringens vei etter den omfattende operasjonen. Hun er våken, smiler og har facetimet med familien, opplyser sykehuset.

Kvinnen ligger imidlertid fortsatt på respirator. Sykdommen har svekket brystmusklene så mye at hun ikke klarer å puste selv, og det vil ta tid før hun får styrken tilbake.

Dr. Ankit Bharat sier at andre sykehus har tatt kontakt for å forhøre seg om operasjonen. Noen har ønsket å sende covid-19-pasienter til deres klinikk for lungetransplantasjon.

– Jeg vil understreke at dette ikke passer for alle covid-pasineter. Vi snakker om pasienter som er relativt unge, med få eller ingen øvrige sykdommer, og med permanent lungeskade som vi ikke kan ta av respirator, sier Bharat.

DET VERSTE LEGEN HAR SETT: Kvinnens lunger var fullstendig ødelagt av viruset. Dr. Ankit Bharat kaller skadene det verste han har sett. Foto: AFP PHOTO / Northwestern Medicine / Laura Brown

Berget livet til kvinne i Wien

Dette er ikke første gang en alvorlig syk covid-19-pasient har fått transplantert inn nye lunger, skriver The Guardian. I Wien fikk en 45 år gammel kvinne nye lunger i slutten av mai.

Ifølge en uttalelse fra sykehuset utviklet kvinnen alvorlig respirasjonssvikt åtte uker etter at hun ble smittet av viruset. Transplantasjonen berget kvinnen fra det som ble beskrevet som en ellers håpløs situasjon.