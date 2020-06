Regjeringspartiene og Frp er enige om revidert nasjonalbudsjett og har i forhandlingene flyttet på 4,3 milliarder kroner.

Regjeringen har blant annet bevilget én milliard kroner til helse. 400 millioner kroner går til å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien, og 600 millioner går til å redusere helsekøer.

Arbeiderpartiet mener likevel at regjeringspartiene svikter arbeidsfolk og øker forskjellene med endringene.

– En svak krisepakke har hverken blitt kraftigere eller mer rettferdig etter at Frp har gjort sitt, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.

Hun mener budsjettenigheten prioriterer store skattekutt til dem som har mest fra før.

– Forliket mellom høyrepartiene gir ikke vanlige folk som er bekymret for arbeidsplassen sin trygghet for framtida. Den gir heller ikke bedriftene forutsigbarhet for fremtiden. Her svikter regjeringen, sier Tajik i en pressemelding.

Ap mener blant annet at permitteringsreglene må forlenges ut året for å skape trygghet for ansatte og bedrifter i en krevende tid, og foreslår dette i sitt alternativ.

VIL UTVIDE: NHO-sjef Ole Erik Almlid etterlyser at permitteringsordningen utvides. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Etterlyser utvidet permitteringsordning

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid ventet på en utvidet permitteringsordning.

Han forteller at han er fornøyd med at det er enighet om reduksjon i skatten på arbeidende kapital, noe han mener betyr mye for hjørnesteinsbedrifter landet over.

– Samtidig har mange bedrifter nå stort behov for at permitteringsordningen utvides, slik at man kan være permittert i 52 uker. Det gjør at bedrifter kan unngå oppsigelser og beholde ansatte de trenger, når aktiviteten tar seg opp igjen. Dette må på plass før sommeren, sier Almlid.

Reagerer på bompengekutt

I revidert budsjett bevilger 600 millioner kroner til sletting av bomgjeld. Det betyr at fem bomstasjoner fjernes.

Stortingsvara for MDG, Per Espen Stoknes, mener at endringene i revidert er klassisk Frp-politikk: Mer bil, mer sukker og mindre penger til fellesskapet.

– Å gjøre kutt i bompengene til en hovedsatsing er en feilprioritering. Vi hadde trengt en gigantsatsing på ladestasjoner i distriktene, billigere kollektivtransport og penger til å fremskynde viktige kollektivprosjekter, som for eksempel Follobanen, sier han etter at Frp og regjeringspartiene la fram enigheten om revidert nasjonalbudsjett torsdag ettermiddag.

Stoknes og MDG er også kritisk til at Frp og regjeringen har prioritert å kutte i eiendomsskatten i en tid der mange kommuner trenger økte inntekter for å håndtere koronakrisen.

Han får støtte av partiet Rødt.

– Dette er en gavepakke til de rikeste og en dårlig deal for folk flest. Det trengs et kriseprogram for å sikre jobb, inntekt og velferd til alle, men den jobben gjør ikke høyresiden, sier nestleder Marie Sneve i Rødt.