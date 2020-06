FHI: – Vi må planlegge for en ny, nasjonal bølge

Den første bølgen av epidemien i Norge er nesten over, og risikoen for spredning er moderat, men det må forberedes til en ny bølge, skriver FHI i sin siste risikorapport.

Selv om det var en tredobling i antall koronasmittede i Oslo forrige uke, er andelen positive prøver ved testing rundt 1 prosent.

Ettersom få anslås å være immune, skriver Folkehelseinstituttet i rapporten at det vil være fare for oppblussing av epidemien og at det blir utfordrende å opprettholde denne situasjonen.

Bakgrunnen er blant annet faren for at folk går lei av begrensningene nå som det meldes om få nye tilfeller i landet.

– Sykdomsbyrden bæres av de eldre, men tiltakene rammer de yrkesaktive, studenter og barn. Kanskje svikter solidariteten med de eldre etter hvert, skriver FHI i rapporten.

– Vi er særlig bekymret for smitte under store arrangementer og på serveringssteder i sommer. Disse kan samle folk fra flere områder av landet, og etterlevelsen av avstandsregelen kan bli dårlig, skriver de også.

Ny bølge

Ifølge FHI er den første bølgen av pandemien så å si over. Bortsett fra en lokal økning i antall påviste tilfeller i Oslo, er det ingen tegn til ny oppblomstring til tross for at mange pålegg om kontaktreduserende tiltak er hevet.

De antar det bare er noen hundre smittede i landet.

FHI estimerer at det totalt har vært mellom 30.000 og 40.000 smittede i Norge, hvorav cirka 23 prosent er diagonistisert.

– Det vi nå ser fremover, er at vi fortsatt er truet av epidemien. Så lenge så få har gjennomgått sykdom, vi tror kanskje 1 prosent av befolkningen, så vil det komme nye oppblussinger, kanskje nye bølger med sykdom. Og vi vil måtte fortsette å beskytte oss ved hjelp av smitteverntiltak i lang tid, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Stoltenberg sier at det har vært få dødsfall i Norge, og det har vært en dugnad der alle bidratt, som har resultert i at det har gått bra etter den første bølgen i Norge.

FHI anslår risikoen for spredning i Norge som moderat.

– Det mest sannsynlige bildet vi vil se fremover, er lokale klynger og utbrudd av varierende størrelse omtalt som scenario 1 i regjeringens strategi, skriver de.

Scenario 1 er at det er kontroll på situasjonen, selv om det vil være både lokale og nasjonale bølger av smitteforekomst.

– Vi må også planlegge for en ny, nasjonal bølge. Det er mulig at sommeren medfører lavere smittespredning, slik man kjenner det for andre luftveisvirus. Mekanismen for dette er trolig at folk ikke samles så mye innendørs om sommeren, skriver FHI.

Det er mulig at det også er biologiske årsaker til at viruset smitter dårligere om sommeren, skriver de.

– En eventuell ny bølge er dermed kanskje mer sannsynlig til høsten eller vinteren. Uansett, denne epidemien er ikke over, skriver de.

Fare de kommende årene

Folkehelseinstituttet råder kommunene til å planlegge for ustrakt testing, smitteoppsporing, pleie og behandling og sykehusene for behandling.

– De kommende årene er det vedvarende fare for lokale utbrudd eller nye bølger av denne epidemien, heter det i rapporten.

FHI anbefaler at tiltakene som er innført, skal opprettholdes fram til en vaksine er på plass.

En vaksine kan være på plass om 12-18 måneder tidligst, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det betyr at man fortsatt må holde minst en meters avstand, følge hygienetiltakene, isolere smittede og fortsatt har innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn Norge, blant annet.

Reising

Fredag vil regjeringen presentere nye reiseråd for nordmenn.

I FHIs risikorapport skriver de at åpning for reiser til Norge fra land og områder med omtrent like god kontroll på epidemien som Norge, ventes ikke å endre smittesituasjonen her hjemme.

Stoltenberg trekker blant annet fram Island, Danmark og Finland.

– Mens mellom land der vi enten ikke kan stole helt på situasjonen, eller det er høyere smittepress, så vil det representere en økt risiko. Så da er jo tempoet i gjenåpninger og måten det skjer på veldig viktig, og særlig hvis man da fjerner bruk av karantene, sier hun.

Sannsynligheten for import til Norge vurderes nå som lav så lenge dagens tiltak opprettholdes.

I rapporten kommer det også fram at FHI vil bidra til en overgang til spyttprøver for å forenkle prøvetakningen slik at terskelen for testing blir lavere og kapasiteten større.