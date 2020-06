Militærtopp angrer på at han gikk sammen med Trump på Lafayette Square

Milley, som er leder for den militære sjefsnemnden Joint Chiefs of Staff, ble avbildet sammen med Trump på Lafayette Square 1. juni.

Plassen var like før blitt ryddet for demonstranter slik at Trump kunne spasere dit fra Det hvite hus for å la seg avbilde foran St. John's-kirken med en bibel i hånden.

– Jeg beklager, jeg skulle ikke ha vært der, sier Milley i en video ifølge New York Times.

Milley sier at hans nærvær «skapte et inntrykk av at det militære var involvert i innenrikspolitikk». Milley sier det var en feil som han har lært av.

«Photo op»

Mens Trump holdt en pressekonferanse utenfor Det hvite hus 1. juni, ble fredelige demonstranter fjernet fra Lafayette Square med gass og gummikuler. Dette ble gjort for at Trump og hans følge kunne spasere det korte stykket bort til St. John's kirke for det amerikanerne kaller en «photo op».

Fotografene fikk nemlig ta bilde av presidenten foran kirken, som var delvis ødelagt etter demonstrasjoner, med en bibel i hånden.

– Brukte kirken som en rekvisitt

Handlingen ble møtt med sterk kritikk fra flere hold.

– Jeg er rasende, sa biskop Mariann Budde til Washington Post.

– Jeg er biskopen av det episkopale bispedømmet i Washington og ble ikke engang oppringt for å få vite at de skulle bruke tåregass slik at de kunne bruke en av kirkene våre som en rekvisitt, med en bibel i hånden. Bibelen slår fast at Gud er kjærlighet, mens alt Trump gjør er å hisse til vold, tordnet Budde.

– Skulle ikke vært der

General Milley kom med uttalelsen i en forhåndsinnspilt tale til studenter ved National Defense University.

Milley snakket om viktigheten av å være observant på situasjonen man står i og innrømmet at han ikke mestret dette 1. juni da han gikk fra Lafayette Square i militæruniform ved siden av presidenten, forsvarsminister Mark T. Esper og andre seniorrådgivere.

– Mange av dere har sett resultatet av bildet av meg på Lafayette Square forrige uke, som skapte en nasjonal debatt om det militæres rolle i sivilsamfunnet. Jeg skulle ikke vært der. Min tilstedeværelse i det øyeblikket, og i det miljøet, skapte en oppfattelse av at det militære var involvert i innenriks politikk, sier Milley i talen ifølge Washington Post.