500 millioner kroner til pakkereisearrangørene: – Skal komme kundene til gode

Regjeringspartiene og Frp har inngått en avtale om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak. Et av tiltakene er en støtteordning på 500 millioner kroner til pakkereisearrangørene.

– Med budsjettenigheten fortsetter vi å ta hverdagen tilbake. Norge skal fremover, ledigheten skal ned og folk skal tilbake i jobb. Vi skal skape mer og inkludere flere, sier Muddassar Kapur (H), leder i Finanskomiteen, når han åpner pressekonferansen.

Han forteller regjeringen og Frp har flyttet på 4,3 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

1,3 milliarder ekstra går til samferdsel, som er ment å knytte by og bygd tettere sammen. Regjeringen bevilger blant annet 700 millioner kroner til vei.

– Vi vil også gi helse- og omsorgssektoren én milliard ekstra. Dette vil komme godt med for pasienter og sårbare eldre. Helsekøene skal i tillegg gå ned, sier Kapur.

400 millioner kroner går til å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien, og 600 millioner går til å redusere helsekøer.

I tillegg skal en støtteordning på 500 millioner kroner gis til pakkereisearrangørene.

Støtteordning til reiselivsarrangørene

– Pakkereisearrangørene er i en situasjon hvor de knapt har bestiller, og de har mange kunder som har fått kansellert reisene sine og som venter på penger, sier Frp-nesleder Sylvi Listhaug.

Ettersom kundene er redde for at pengene er tapt, har regjeringspartiene og Frp kommet til enighet om en støtteordning på 500 millioner kroner.

– Vi har vedtatt en støtteordning på 500 millioner kroner hvor vi reduserer låneordningen tilsvarende, slik at vi yter støtte til disse selskapene, som skal komme kundene til gode, sier Listhaug.

KAN BERGE: Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, mener at støtteordningen for pakkereisearrangørene kan berge mange norske virksomheter. Foto: Virke

Virke mener støtteordningen er «en sårt trengt livbøye til norsk reiseliv».

– Med løsningen for pakkereisearrangørene ser FrP og regjeringen ut til å berge mange norske virksomheter. En av fire utenlandske turister kommer til Norge med en reisearrangør, de er en livsnerve for norsk reiseliv. I tillegg vil mange norske forbrukere nå få igjen feriepengene sine, det er vi glade for, skriver Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en epost til TV 2.

Vil bekjempe gjengkriminalitet

Egenandelen i regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter fjernes for mai og ut august. Fra før var egenandelen for bedrifter halvert fra 10.000 kroner til 5000 kroner.

– I tillegg skal det bevilges mer penger for å bekjempe gjengkriminalitet i Oslo, sier Kapur, som minner om at utfordringene vi hadde før koronakrisen i Norge, fortsatt finnes.

I tillegg har Frp fått gjennomslag for en tiltakspakke på 400 millioner kroner for å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien.

Ikke utsettelse av kutt i eiendomsskatten

Frp har fått gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt, som de foreslo i revidert nasjonalbudsjett.

Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Økt brusavgift reverseres

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene er enige om å reversere den planlagte økningen i avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Det skaper jubel hos NHO Mat og Drikke, som tror avgiftsgrepet kan bidra til å dempe den rekordhøye grensehandelen mot Sverige.

– Gjennom denne enigheten håper vi at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene har begynt jobben med å redusere de avgiftene som først og fremst driver grensehandelen, sier direktør Petter Haas Brubakk.

Fem bomveier nedbetales og rives

Fremskrittspartiet gikk i utgangspunktet inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med krav om en bompengefri sommer i Norge.

Det fikk de ikke gjennomslag for.

Men bompengekutt blir det. I stedet for å innføre bompengepause i ferien, er partiene enige om å bevilge 596 millioner kroner til nedskriving av bompengegjeld.

Disse fem bomstasjoner avvikles: Rv 80 Rørvika-Strømsnes i Nordland



Fv 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal



Fv 107 Jondalstunnelen i Vestland



Fv 48 Årsnes Ferjekai og Løfallstrand-Årnes i Vestland



Fv 33 Skreifjella-Totenvika i Innlandet De fem bomstasjonene kommer til å bli gratis å passere fra senest 1. juli i år.



400 millioner til eldrepakke

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er enige om en tiltakspakke på 400 millioner kroner for å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien.

Regjeringspartiene og Frp er enige om en avtale om revidert nasjonalbudsjett og nye krisetiltak på Stortinget.

– Eldre har blitt svært hardt rammet av koronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære og isolert hjemme uten mulighet til å være sammen med andre, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Nå får de en tiltakspakke på 400 millioner kroner, like mye som barn og unge får.