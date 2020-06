Dette kan skape smitte-trøbbel i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er to ting som kan skape problemer for smittesituasjonen i Norge.

EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni.

Fredag kommer svaret fra regjeringen om hva vi i Norge får lov til og ikke framover.

Blant annet skal det legges fram nye reiseråd.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier til TV 2 at rådene som de har gitt til regjeringen, er at man tenker langsiktig slik at man slipper å endre dem ofte.

Men smittesituasjonen kan endre seg, understreker Nakstad.

To problemer

Blir alt åpnet i samfunnet igjen, er det to ting som kan skape problemer for oss, sier han.

– Det ene er når folk begynner å slappe for mye av, som å ikke holde seg hjemme hvis man er syk eller dropper å holde avstand til andre ut i det offentlige rom, sier Nakstad.

– Det andre som kan skje, er at vi får inn importsmitte som vi ikke klarer å fange opp. Det var det som skjedde etter vinterferien i Norge, da vi fikk det første utbruddet, og det er ting vi er påpasselig med å ha gode systemer for å unngå, sier den assisterende helsedirektøren.

Nakstad sier at det er viktig å ha fokus på begge de ovennevnte problemene.

Hellas har åpnet for at norske turister skal få komme, landet har også en tilnærmet lik smittesituasjon som oss.

Nakstad sier at når man drar til et land, møter man også folk som ikke er fra det landet, hvor smittesituasjonen kan være annerledes.

En påminnelse

Forrige uke var det en tredobling i antall bekreftede koronasmittede i Oslo. De fleste nye tilfellene har kommet fra bydelene Søndre Nordstrand og Alna.

Nakstad sier at økningen i smittetallene minner oss på at man fortsatt må følge smittevernrådene.

– Økningen vi har sett i Oslo skyldes enkeltpersoner som har smittet andre i sin omgangskrets. Det er ingen tegn på at det representerer et utbrudd, sier han.

– Det som avgjør om vi får lokale smitteutbrudd, er om folk slutter å følge smittevernrådene og om de får smitte fra utlandet som vi ikke fanger opp, og risikoen for smitte hvis man da slutter å følge rådene, er større når man beveger seg mer i samfunnet, sier Nakstad.