Chelsea-stjernen om å spille for tomme tribuner: – Vi må ikke bruke stygge ord

Chelsea-spiller Mason Mount har hatt en fremragende sesong under Frank Lampard. Den engelske unggutten står så langt med seks scoringer og fire målgivende for London-klubben.

Nå gleder 21-åringen seg til gjenoppstarten av Premier League – samtidig som han innrømmer at det blir en overgang å måtte spille for tomme tribuner.

– Det kommer til å bli interessant å spille på en stadion der man kan høre absolutt alt, sier Mount til Chelseas hjemmeside ifølge Daily Mail.

– Vi må være nødt til å være forsiktig med måten vi kommuniserer på. Enten det er å fortelle lagkamerater hvor de skal gå eller hva de skal gjøre med ballen. Totalt sett tror jeg det vil gå bra, men vi må være forsiktige og ikke bruke noen stygge ord.

Mount sier han har fulgt med på Bundesliga, som startet opp igjen 15. mai – der alle kampene har blitt spilt for tomme tribuner.

– Jeg har sett på noen kamper fra den tyske ligaen, og det er godt å se hvordan det føles uten supportere på stadion, og hvordan det kan være for oss når vi begynner å spille kamper igjen, sier Mount.

– Det viktigste er selvfølgelig å sørge for at alle sammen er trygge. Helse kommer først og må alltid bli vurdert. Men vi har sett at de har klart det i Tyskland og det gjør at vi gleder oss enda mer til å begynne å spille igjen.

Chelsea ligger på en foreløpig 4. plass i ligaen – tre poeng ned til Manchester United – med ni kamper igjen å spille. Mason Mount og Chelseas første kamp i gjenoppstarten er søndag 21. juni borte mot Aston Villa.

