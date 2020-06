Regjeringspartiene og Frp er enige om revidert nasjonalbudsjett

Pressekonferansen holdes i vandrehallen på Stortinget klokka 16 torsdag ettermiddag.

Regjeringspartiene og Frp er enige om en avtale om revidert nasjonalbudsjett og nye krisetiltak på Stortinget.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har blant annet blitt enige om en tiltakspakke på 400 millioner kroner for å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien.

400 millioner kroner

– Eldre har blitt svært hardt rammet av koronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære og isolert hjemme uten mulighet til å være sammen med andre, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Nå får de en tiltakspakke på 400 millioner kroner, like mye som barn og unge får.

Jensen sier det har vært vondt å høre om eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk eller mulighet til å kunne gå ut.

– Nå må vi sette inn en stor innsats for å legge til rette for aktivitet og løfte livskvaliteten for mange eldre.

Motvirke ensomhet

Potten som går til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, økes med 150 millioner kroner. 25 millioner mer settes av til teknologi mot ensomhet, og 100 millioner bevilges til besøksverter.

125 millioner settes av til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

– Pengene skal være søkbare for frivillige organisasjoner som legger til rette for gode tiltak for eldre. Pengene skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til NTB.

Fem bomveier nedbetales og rives

Ifølge VGs opplysninger går 600 millioner kroner til sletting av bom-gjeld.

Det betyr at fem bomstasjoner kan fjernes: Riksvei 80 Røvika-Trømsnes i Nordland, Fp 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal, Fv 107 Jondalstunnelen og Fv 84 Årsnes ferjekai i Vestland, og Fv 33 Skreifjella - Totenvika i Oppland.

Frp fikk ikke gjennomslag for en bompenge-fri sommer i forhandlingene, skriver avisen.