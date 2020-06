Trodde de var lure da de gjemte 50 kilo kokain i en banan-container, men Oslo-politiet var lurere ..

Natt til 12. september i fjor tok to menn seg inn på containerterminalen ved Oslo Havn på Sjursøya. I lufta hang politihelikopteret og på bakken i ventet spanere. Snart skulle politiet få se hvem som møtte opp for å hente ut det som skulle være 50 kilo kokain i en banancontainer.

Kom med et lasteskip fra Ecuador

– Det startet med at vi fikk melding fra tysk tollvesen om at de hadde tatt et beslag på 50 kg kokain i Bremerhaven, sier Kenneth Wilberg, leder av etterforskningsseksjonen organisert kriminalitet ved Oslo Politidistrikt.

Wilberg forteller at de tyske tollerne oppdaget at narkotikaen var gjemt i kjøleaggregatet på en banancontainer som kom med et lasteskip fra Ecuador. Containeren hadde Oslo Havn som endelig destinasjon.

ETTERFORSKET I LANG TID: Fra helikopteret forteller etterforsker Joachim Riddervold om hvor mennene beveget seg før de ble pågrepet. Foto: Anne Sofie Mengaaen

– Containeren var lastet med 2400 banankasser som skulle til modning her i Norge, sier etterforsker Joachim Riddervold.

Smuglet med seg 50 kilo potetmel

Riddervold er etterforsker i det som etter hvert ble en stor politioperasjon for finne ut hvem som skulle hente kokainen i banancontaineren. Etterforskningsseksjonen har de siste månedene brukt store ressurser på å etterforske smuglingen. Fordi kokainbeslaget ligger i Tyskland, måtte norsk politi gjenskape like mange pakker med et ufarlig, narkotikalignende stoff.

– Det var vel potetmel som ble brukt om erstatningsstoff, og det var en nokså stor produksjonsoppgave å få produsert 57 slike pakker, sier etterforskningsleder Arvid Utby.

Mens lasteskipet satte kursen mot Norge, kom norsk politi seg ombord for å plassere pakkene med potetmel i kjøleaggregatet. På denne måten ville ikke de som skulle hente narkotikaen på havneområdet i Oslo bli mistenksomme.

Like over midnatt den 12. september dukket to albanske menn i 30-årene opp med drill og tre bager. Etter 45 minutter på havneområdet forlot de stedet på sykkel og bagene med de trodde var kokain var gjemt et sted i nærheten. Begge ble pågrepet på Tøyen av politibetjenter som hadde fulgt dem de siste timene.

– Disse mennene har liten eller ingen tilknytning til Norge og slik politiet ser det har disse kommet hit i forkant for å bidra med mottak av dette narkotikapartiet, fortsetter Utby.

Et av de største beslagene i Norge

Ifølge politiet har de 50 kiloene en gateverdi på opptil 100 millioner kroner.

– Vi har større beslag av kokain, men dette er et av de absolutt største vi har hatt i norsk sammenheng, sier Utby.

Det er foreløpig ikke pågrepet noen bakmenn i denne saken, men politiet utelukker ikke flere pågripelser, påpeker Utby.

– Vi har hatt en omfattende etterforskning siden september, både her i Norge men også i utlandet. Gjennom Europol så har vi et samarbeid med flere europeiske land knyttet til de siktede i saken og bakmenn i andre land.

– Kjent modus

Sammen med den store mengden, var også modus en viktig årsak til at etterforskningsseksjonen valgte å sette i gang den store operasjonen.

STOR OPERASJON: Kenneth Wilberg, leder av etterforskningsseksjonen organisert kriminalitet, sier de tror smuglingen gjennom containere foregår oftere enn hva politiet oppdager. Foto: Anne Sofie Mengaaen

Det er allerede kjent at narkotikasmugling gjennom legal last brukes som metode, men nå er det også flere konkrete eksempler hvor smugling via kjøleaggregatet blir brukt.

– Det er et kjent modus. Vi hadde blant annet en lignende sak i 2019 som fant sted i Ålesund der tollvesenet gjorde et beslag på 23 kilo kokain, forteller Wilberg, sjefen for seksjonen.



Og han utelukker ikke at det vil skje igjen.

– Er det grunn til å tro at dette skjer oftere enn hva politiet er klar over?

– Ja, det er det all grunn til å tro, sier Wilberg.

Derfor brukte de politihelikopteret

Mens de to mennene tok seg inn i kjøleaggregatet, hang politihelikopteret i lufta og fulgte med på alle bevegelser. Helikopter til spaning kan være svært nyttig dersom det brukes rett.

HANG I LUFTA: Lasse Iversen ved Helikoptertjenesten sier helikopteret kan være er en formidabel motstander for kriminelle Foto: Anne Sofie Mengaaen

– Fordelen er at vi kan se det som foregår uten at mannskaper på bakken behøver å eksponere seg. Når man driver med kriminalitet på natta hvor det er lite aktivitet, så er det vanskeligere for politifolkene på bakken å være i nærheten uten at gjerningspersonene blir mistenksomme, sier Lasse Iversen, avsnittsleder ved Helikoptertjenesten.

I saken mot de to albanerne var det også en risiko for at de to kunne stikke av fra politiet på bakken.

– Dette var en komplisert operasjon hvor store ressurser ble brukt. Vi ønsket å sikre både mannskaper og forsikre oss om at de som er målet i operasjonen ble pågrepet, sier Wilberg.

– Hvis folk stikker fra politiet og politihelikopteret er i nærheten, så er vi en ganske formidabel motstander å komme unna med det utstyret og den treningen vi har, fortsetter Iversen.

Sikrer havnen ytterligere

Til Oslo Havn kommer opptil 40 prosent av alle varer som importeres til Norge. Med mange operatører på området er det Oslo Havn som har det overordnede ansvaret for havneområdet.

– Politiet frykter at vi kan få flere slike episoder. Hvordan jobber dere for å motvirke at det skal skje?

ØKER SIKKERHETEN: Trafikkdirektør Einar Marthinussen ved Oslo havn sier de ser på hvordan sikkerheten for hele havnen kan styrkes. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Vi er komfortable med at vi har planverk som er i henhold, godkjent og blir revidert av Kystverket og andre myndigheter, sier Einar Marthinussen, trafikkdirektør ved Oslo Havn.

Han forteller at de likevel ser på hvordan sikkerheten kan bli styrket.

– Vi jobber med å sikre havnen ytterligere utover hva den enkelte operatør gjør. De har jo egentlig skallsikringsansvaret for sin egen virksomhet. For å se på hva vi kan gjøre for havnen totalt sett, har vi nå et stort pågående arbeid som går på både fysiske tiltak, elektroniske- og it-relaterte tiltak, sier Marthinussen.

ØKER SIKKERHETEN: Oslo Havn ser på hvordan sikkerheten kan bli enda bedre. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Profesjonelt preg

Nå ligger narkotikasaken mot de to albanerne hos statsadvokaten i påvente av tiltale. De er siktet for narkotikaforbrytelser med en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

TV 2 har vært i kontakt med begge forsvarerne i saken, men det er foreløpig uklart hvordan de to mennene stiller seg til siktelsen.

I mellomtiden fortsetter arbeidet opp mot bakmennene.

– Dette er en viktig sak fordi det er et stort beslag, og det er et veldig profesjonelt preg på hele operasjonen. Dette er prioriterte saker som politiet har stort fokus på, sier Wilberg.