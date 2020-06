Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om nye reiseråd

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold fra Folkehelseinstituttet vil også delta på pressekonferansen som holdes i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

Regjeringen har tidligere sagt at de vil vurdere for å åpne for reisende fra Norden innen 15. juni og nærliggende land innen 20. juli. Til nå er det bare kjent at det fra 15. juni vil bli åpnet for reiser til og reisende fra Danmark.



Pressekonferansen begynner klokken 14.