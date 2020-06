Flyene kan fylles opp igjen

Regjeringen dropper kravet om at midtsetet på fly skal være ledig.

Det opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) torsdag.

– Nå justerer vi vår veileder i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette gjør vi under forutsetning av at avstandsanbefalingene og de øvrige grunnleggende smittevernrådene følges overalt ellers under reisen, sier Hareide i en pressemelding.

Dette innebærer at det skal være tillatt å bruke alle setene i flyet, men at flyselskapene tilrettelegger for avstand der det er mulig.

Norge er det eneste landet som har hatt krav om tomme midtseter på fly. Regjeringen skriver i pressemeldingen at blokkering av midtsetet vil være såpass utfordrende for luftfartsbransjen at kravet kan lempes på slik situasjonen er nå.

Hareide sier til TV 2 at regjeringen er opptatt av at det skal være trygt å fly, men også at det skal være et godt flytilbud i Norge.

– Med denne tilpasningen tyder alt på at det vil det bli et bedre reisetilbud i en sommer der mange skal feriere i eget land, sier samferdselsministeren.

Bruk av munnbind er ikke del av myndighetenes råd. Det kan flyselskapene avgjøre selv, sier helseminister Bent Høie (H).