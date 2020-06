Har mottatt nesten 1000 tips om Maddie-mistenkt

Tyskeren som er mistenkt for å ha bortført britiske Madeleine McCann er satt i isolasjon for sin egen sikkerhet. Britisk politi har de siste dagene fått inn en rekke tips om mannen.

Den 3. mai 2007 forsvant tre år gamle Madeleine McCann fra en ferieleilighet i Praia de Luz i Portugal, mens foreldrene var på en restaurant like ved.

McCann har aldri blitt funnet, og det har siden vært et mysterium hva som skjedde med jenta med kallenavnet «Maddie».

Torsdag kom meldingen om at tysk påtalemyndighet antar at Maddie er død. Tysk politi mistenker en 43 år gammel tysk mann for å ha bortført og drept treåringen.

Mannen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og soner nå en dom for andre forbrytelser i et fengsel i Kiel. Han omtales i tyske medier som Christian B.

Nesten 1000 tips

CNN skriver torsdag at den mistenkte ikke ønsker å snakke med politiet om McCann-saken, etter råd fra sin forsvarer. Mannens forsvarer, Friedrich Fuelscher, sier de vil ha tilgang til politiets papirer før de vurderer neste skritt.

Både tysk og britisk politi har mottatt en rekke tips som følge av utviklingen i Maddie-saken. Evening Standard skriver at britisk politi den siste tiden har mottatt 920 telefoner eller e-poster om saken.

Henvendelsene har kommet etter at politiet gikk ut og etterspurte informasjon om en campingbil og en jaguar den mistenkte tyskeren skal ha kjørt i.

Politiet har også bedt publikum om informasjon om to telefonnumre. Det ene ble brukt av den mistenkte selv, mens det andre nummeret tilhører en person som ringte 43-åringen like før Maddie forsvant.

Etterforsker mulig sammenheng

Onsdag opplyste delstatsmyndighetene i Schleswig-Holstein at den mistenkte 43-åringen er satt i isolasjon for sin egen sikkerhet.

For å hindre angrep fra andre innsatte, får han kun gå ut av cellen sin under bevoktning av fengselsbetjenter.

Tysk politi etterforsker en mulig kobling mellom Maddies forsvinning og en femåring som forsvant nordøst i Tyskland for fem år siden.

Jenta, med fornavnet Inga, forsvant sporløst da familien var på skogstur ved byen Stendal i delstaten Sachsen-Anhalt 2. mai 2015.

